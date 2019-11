İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden spor atılımı

İZMİR, () - İZMİR Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge ile Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ersan Odaman "İzmir için spor" projesini ve hedeflerini açıkladı. Orhunbilge, "1971 Akdeniz Oyunları ve 2005'teki Üniversite Oyunları dışında İzmir'de 50 yılda büyük spor organizasyonu yapılmamış olması, kentin spor kültürüne darbe vurdu" derken, Odaman ise İzmir'i deniz sporlarıyla buluşturup aileleri AVM'lerden kurtaracaklarını belirtti. Kulüp Başkanı Odaman, tüm projelerini, "İzmir için spor" başlığı altında topladıklarını ifade ederek, "Kentin spor kimliğini yükseltmek, capcanlı spor alanları yaratmak, aileleri AVM'lerden kurtarmak ve üç tarafı denizlerle çevrili İzmir'i deniz sporlarıyla buluşturmak istiyoruz. Kitlelere spor yaptırmak en büyük hedefimiz. Başkanımız Tunç Soyer'in, 'Aşkla İzmir' sloganındaki gibi işimizi aşkla yapacağız. Atacağımız her adımda İzmir ile el ele vereceğiz" dedi.

"Üç tarafı denizle çevrili İzmir'de yelken, yüzme, triatlon ve su topunu canlandıracağız" vurgusu yapan Odaman, "Bisiklet ve plaj voleybolunda uluslararası çapta organizasyonlar yapacağız. İzmir'de yüzme bilmeyen tek bir çocuk kalmayana kadar çalışacağız. İlkokul düzeyine kadar inip okullarla entegre olacağız. Semt sahaları yaparak mahalle takımlarını yeniden canlandıracağız. Çünkü bu yolun başı mahalle takımlarıdır" şeklinde konuştu. "İzmir'in bir spor kenti olması için gerekli sinerji ve enerjiyi sağlamak için el ele verdik" diyen Orhunbilge ise "İzmir'de uluslararası çapta organizasyonlar düzenlemenin ilk şartı yeni tesisler ve altyapı. Ancak kurumlar arası iletişim kanallarının tıkalı olması daha büyük sorun. Öncelikli hedefimiz tüm paydaşlarla etkili ve sürekli bir iletişim kurarak hedefe yönelik çözümler üretmek, doğru projelerle potansiyeli açığa çıkarmak" yorumunu yaptı.

Spor kulüpleriyle İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında sağlam bir bağ kurulması gerektiğinin altını çizen Orhunbilge, "Bu yönde, kısa sürede güçlü adımlar attık. Kentin önemli markaları olan kulüplerimizle ortak projeler yapacağız. Her gün işine bisikletle giden, 9 Eylül Yarı Maratonu'nda koşan, Kabotaj Bayramı'nda yüzen, Körfez Festivali'nde yelken yapan bir belediye başkanımızın varlığı, bizlere enerji verirken, kent için de müthiş güzel bir örnek oluşturuyor" ifadelerini kullandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün yeni yönetimi Ersan Odaman başkanlığında Barış Karcı, Hüseyin Egeli, Şamil Sinan An, Mert Yaygel, İlker Kozan, Çiğdem Çiçekçi Ercan, Uğur Yelekli ve Ahmet Uğur Baran isimlerinden oluşuyor.