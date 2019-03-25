İzmir BŞB'li Yağmur ilk turnuvada kürsüye çıktı

İZMİR, ()

İZMİR Büyükşehir Belediyespor'un altyapıdan yetiştirdiği judocusu Yağmur Şengün, katıldığı ilk uluslararası turnuvadan madalya ile döndü. Gençler Avrupa Judo Kupası'nda bronz madalya kazanan Yağmur, Türkiye'nin turnuvadaki ikinciliğine de önemli katkı sağladı. Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen organizasyonda ay-yıldızlı ekibimiz adına ilk kez mücadele eden genç sporcu, +78 kiloda tatamiye çıktı.

Yağmur Şengün, ilk turda ev sahibi Yunanistan'ın sporcusu Aliki Alexandridi'yi yenerek son dörde kaldı. Yarı finalde Sevda Taşlı'ya mağlup olan Şengün, üçüncülük karşılaşmasında bir başka Yunan rakibi Elli Nika'yı yenerek bronz kazandı. Yağmur, bu başarısıyla birlikte kariyerinin ilk uluslararası madalyasını elde ederken ülke sıralamasında ise Türkiye 2 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalya ile organizasyonu ikinci sırada tamamladı.

KAPAN: "EN İYİ ALTYAPI KULÜBÜYÜZ"

İZMİR Büyükşehir Belediyespor Judo Takımları Baş Antrenörü Mesut Kapan, Yağmur Şengün'ün başarısını överken Türkiye'nin en iyi altyapı kulübü olduklarını söyledi. Kapan, "Sporcumuzun böyle önemli bir şampiyonada bronz madalya elde etmesinden dolayı çok mutluyuz. İlk kez çıktığı uluslararası şampiyonada derece yapması bizi daha çok umutlandırdı. Türkiye'nin en iyi altyapı kulübü olmaktan her zaman onur duyduk. Bu tip başarılar bizim doğru yolda olduğumuzun göstergesi" dedi.

(FOTOĞRAFLI)