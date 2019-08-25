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İzmir BŞB'de büyük heyecan

İZMİR, () İzmir Büyükşehir Belediyespor'un başarılı engelli boccia sporcusu Mustafa Özkan, İspanya'da düzenlenecek Paralimpik Boccia Avrupa Şampiyonası'nda sahne alacak. Sevilla kentinde 25 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek...

SPOR 24.08.2019, 09:58
İzmir BŞB'de büyük heyecan

İZMİR, ()

İzmir Büyükşehir Belediyespor'un başarılı engelli boccia sporcusu Mustafa Özkan, İspanya'da
düzenlenecek Paralimpik Boccia Avrupa Şampiyonası'nda sahne alacak. Sevilla kentinde 25 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonda antrenör Feride Çetin ile madalya kovalayacak sporcumuz BC2 klasmanında ülkemizi ve İzmir Büyükşehir Belediyespor'u temsil edecek. Böylesine büyük bir organizasyonda yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Feride Çetin, "Çok heyecanlıyız. Buralara iyi çalışarak geldik. Sporcumuz Mustafa Özkan, İspanya'da hem ülkemizi hem de İzmir Büyükşehir Belediyespor'u en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum" dedi. 

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