Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kanserle tedavide Küba yönetimi
Kanserle tedavide Küba yönetimi
Türk, Rus ve Avrupalı çocuklar barış ve dostluk için oynadı
Türk, Rus ve Avrupalı çocuklar...
Rusya’da İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma mayın patladı: 1 yaralı
Rusya’da İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma...
Mozambik’te kasırga sonrası sel: En az beş ölü
Mozambik’te kasırga sonrası sel: En...

İzmir BŞB Avrupa üçüncüsü oldu

İZMİR, () -  İZMİR Büyükşehir Belediyespor, tekerlekli sandalye basketbolda mücadele ettiği Avrupa Ligi-3 finallerini üçüncü olarak tamamladı. İzmir ekibi, İspanya'daki son maçında ASD Handicap Sport Varese'yi 79-41 yenerek bir kez daha...

İzmir BŞB Avrupa üçüncüsü oldu

İZMİR, () - 
İZMİR Büyükşehir Belediyespor, tekerlekli sandalye basketbolda mücadele ettiği Avrupa Ligi-3 finallerini üçüncü olarak tamamladı. İzmir ekibi, İspanya'daki son maçında ASD Handicap Sport Varese'yi 79-41 yenerek bir kez daha kürsüye çıkmayı başardı. İspanya'nın Vigo kentinde oynanan karşılaşmada ilk çeyreği 18-7 önde bitiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, soyunma odasına 38-26 üstün girdi. Üçüncü çeyreği 59-30 önde tamamlayan İzmir ekibi, mücadeleyi rahat kazanmayı bildi. 
İzmir BŞB gruptaki ilk maçta 1907 Fenerbahçe'ye 70-64 yenilirken, ikinci maçında Iberconsa Amfiv'i 79-78 mağlup etmişti. Üçüncü karşılaşmada London Titans'ı 76-38 gibi farklı bir skorla mağlup eden mavi-beyazlılar, yarı finalde Gazişehir Gaziantep'in rakibi oldu. Türk temsilcisine 68-58 yenilen BŞB bu sonuçla üçüncülük dördüncülük maçı oynamaya hak kazandı. Antrenör Erdinç Kılıç, elde ettikleri başarıdan dolayı çok gururlu olduklarını belirterek, "Avrupa'da yıllardır mücadele ediyoruz. Üçüncülük kupasını kazandığımız için çok mutluyuz. Emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328