İzmir BŞB Avrupa üçüncüsü oldu

İZMİR, () -

İZMİR Büyükşehir Belediyespor, tekerlekli sandalye basketbolda mücadele ettiği Avrupa Ligi-3 finallerini üçüncü olarak tamamladı. İzmir ekibi, İspanya'daki son maçında ASD Handicap Sport Varese'yi 79-41 yenerek bir kez daha kürsüye çıkmayı başardı. İspanya'nın Vigo kentinde oynanan karşılaşmada ilk çeyreği 18-7 önde bitiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, soyunma odasına 38-26 üstün girdi. Üçüncü çeyreği 59-30 önde tamamlayan İzmir ekibi, mücadeleyi rahat kazanmayı bildi.

İzmir BŞB gruptaki ilk maçta 1907 Fenerbahçe'ye 70-64 yenilirken, ikinci maçında Iberconsa Amfiv'i 79-78 mağlup etmişti. Üçüncü karşılaşmada London Titans'ı 76-38 gibi farklı bir skorla mağlup eden mavi-beyazlılar, yarı finalde Gazişehir Gaziantep'in rakibi oldu. Türk temsilcisine 68-58 yenilen BŞB bu sonuçla üçüncülük dördüncülük maçı oynamaya hak kazandı. Antrenör Erdinç Kılıç, elde ettikleri başarıdan dolayı çok gururlu olduklarını belirterek, "Avrupa'da yıllardır mücadele ediyoruz. Üçüncülük kupasını kazandığımız için çok mutluyuz. Emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum" diye konuştu.

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