İZMİR Beşiktaşlılar Derneği, Türk Kızılayı ile yaptığı işbirliği sonucu, bu yıl 10'uncu kez kan bağışı kampanyası düzenledi.Derneğin Çankaya'daki ofisinde gerçekleştirilen kampanyaya siyah beyazlı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. "Kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır. Bağışlanan her kan, kurtarılan 3 can" sloganıyla hareket ettiklerini belirten Dernek Başkanı Alp Oray, "Kan vermek, can kurtarmakla eşdeğerdir. Her yıl ortalama 55-60 ünite kan veriyoruz. Kızılay'a kan desteği sağlamış olmaktan gurur duyuyoruz. Kanın rengi de takımı da olmaz. Kulüp ayırt etmeden tüm taraftarları desteğe davet ediyoruz" dedi.

