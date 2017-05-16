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İzmir ASKF'ye Küçükoğullarından aday oldu

BÖLGESEL Amatör Lig kulüplerinden Yeşilova'nın Yönetim Kurulu Üyesi Metin Küçükoğullarından, İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun (ASKF) önümüzdeki ay yapılacak kongresinde başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Mevcut Başkan...

İzmir ASKF'ye Küçükoğullarından aday oldu
BÖLGESEL Amatör Lig kulüplerinden Yeşilova'nın Yönetim Kurulu Üyesi Metin Küçükoğullarından, İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun (ASKF) önümüzdeki ay yapılacak kongresinde başkanlığa aday olduğunu açıkladı.
Mevcut Başkan Kadri Yatkın'ın da yeniden adaylığını koyacağı seçim için liste çalışmalarına başladığını belirten Küçüoğullarından projelerini açıkladı. Tüm deneyimini amatör kulüplere aktaracağını ifade eden Metin Küçükoğullarından, bu konuda şöyle dedi:
"Yaşanan zorlukları yakından biliyorum. Planlı ve programlı bir çalışma ile tüm amatör kulüplere hizmet etmek için adaylığımı koydum. En iyi hukukçu ve sağlıkçılarla çalışarak mevcut eksiklikleri gidereceğiz. Ayrıca bir amatör evi kurup, kendimize ait lokali de hizmete açacağız."

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