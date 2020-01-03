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İzmir, 2020 Dünya Okçuluk Şampiyonası'na talip
İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ersan Odaman, 2020 Dünya Okçuluk Şampiyonası'nı İzmir'de düzenlemek için Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Asbaşkanı, Dünya Okçuluk Federasyonu Başkanı ve Türkiye Olimpiyat...
SPOR 03.01.2020, 13:16
İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ersan Odaman, 2020 Dünya Okçuluk Şampiyonası'nı İzmir'de düzenlemek için Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Asbaşkanı, Dünya Okçuluk Federasyonu Başkanı ve Türkiye Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener'i ziyaret etti.
Daha önce Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu'na şampiyonaya talip olduklarının mesajını veren Ersan Odaman, konuyla ilgili Uğur Erdener'le de buluştu. Odaman, Erdener ile görüşmesinde 2020 Dünya Okçuluk Şampiyonası'nı düzenleme isteklerini yinelerken, çok yakında güzel haberin geleceğini vurguladı. "İzmir'de büyük çaplı, uluslararası bir okçuluk şampiyonasına ev sahipliği yapmak istiyoruz" diyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Odaman, "Sayın Erdener ile Ankara'da çok olumlu bir görüşme gerçekleştirdik. Okçulukta ülkemizin en başarılı kulüplerinden biri olarak kendisine ne kadar istekli olduğumuzu anlattık" dedi. Odaman, ayrıca, bu yıl her ay bir spor konferansı düzenlemeyi de planladıklarını ifade ederek, "Sayın Erdener'i bu konferansların birinde konuk etmek istiyoruz. Sporun her alanında, dünyaca ünlü isimleri bu konferanslarda İzmirliler ile buluşturacağız" diye konuştu.
Daha önce Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu'na şampiyonaya talip olduklarının mesajını veren Ersan Odaman, konuyla ilgili Uğur Erdener'le de buluştu. Odaman, Erdener ile görüşmesinde 2020 Dünya Okçuluk Şampiyonası'nı düzenleme isteklerini yinelerken, çok yakında güzel haberin geleceğini vurguladı. "İzmir'de büyük çaplı, uluslararası bir okçuluk şampiyonasına ev sahipliği yapmak istiyoruz" diyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Odaman, "Sayın Erdener ile Ankara'da çok olumlu bir görüşme gerçekleştirdik. Okçulukta ülkemizin en başarılı kulüplerinden biri olarak kendisine ne kadar istekli olduğumuzu anlattık" dedi. Odaman, ayrıca, bu yıl her ay bir spor konferansı düzenlemeyi de planladıklarını ifade ederek, "Sayın Erdener'i bu konferansların birinde konuk etmek istiyoruz. Sporun her alanında, dünyaca ünlü isimleri bu konferanslarda İzmirliler ile buluşturacağız" diye konuştu.
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