İzlanda’nın aday kadrosu belli oldu
İSTANBUL, () - EURO 2020 Elemeleri H Grubu’nda 14 Kasım’da Türkiye ve 17 Kasım’da Moldova ile karşılaşacak olan İzlanda’nın aday kadrosu açıklandı. İzlanda A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Erik Hamren, Türkiye ve Moldova...
İSTANBUL, () -
EURO 2020 Elemeleri H Grubu’nda 14 Kasım’da Türkiye ve 17 Kasım’da Moldova ile karşılaşacak olan İzlanda’nın aday kadrosu açıklandı.
İzlanda A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Erik Hamren, Türkiye ve Moldova ile oynanacak olan karşılaşmaların aday kadrosunu duyurdu. Johann Berg Gudmondsson ve kaptan Aron Gunnarsson sakatlıkları dolayısıyla aday kadroda yer almadı.
Erik Hamren’in açıkladığı kadroda şu isimler yer alıyor:
KALECİ: Hannes Halldorsson (Valur), Runar Alex Runarsson (Dijon), Ögmundur Kristinsson (AEL Larissa)
DEFANS: Hjörtur Hermannsson (Brondby), Sverrir Ingi Ingason (PAOK), Kari Arnason (Vikingur), Ragnar Sigurdsson (Rostov), Jon Gudni Fjoluson (Krasnodar), Hördur Björgvin Magnusson (CSKA Moskva), Ari Freyr Skulason (Oostende), Gudlaugur Victor Palsson (Darmstadt)
ORTA SAHA: Samuel Kari Fridjonsson (Viking), Mikael Neville Anderson (Midtjylland), Arnor Ingvi Traustason (Malmö), Birkir Bjarnason (Al-Arabi), Runar Mar Sigurjonsson (Astana), Aron Elis Thrandarson (Aalesund), Arnor Sigurdsson (CSKA Moskva), Gylfi Sigurdsson (Everton)
FORVET: Jon Dadi Bödvarsson (Millwall), Kolbeinn Sigborsson (AIK), Vidar Örn Kjartansson (Rubin Kazan), Alfred Finnbogason (Augsburg)
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