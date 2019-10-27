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İzlanda ve Andorra maçlarının genel bilet satışı başladı

İSTANBUL / A Milli Futbol Takımımızın İzlanda ve Andorra ile oynayacağı 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçlarının misafir takım tribünü genel bilet satışı, Milli Takım Taraftar Kulübü üyeleri için başladı. Futbol...

SPOR 27.10.2019, 12:07
İzlanda ve Andorra maçlarının genel bilet satışı başladı

İSTANBUL /

A Milli Futbol Takımımızın İzlanda ve Andorra ile oynayacağı 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçlarının misafir takım tribünü genel bilet satışı, Milli Takım Taraftar Kulübü üyeleri için başladı.
Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde 14 Kasım 2019 Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak Türkiye-İzlanda karşılaşması için satışa çıkan 1., 2., ve 3. Kategori ile loca biletleri tükendi. İzlanda için ayrılan misafir takım tribünü de Türk taraftarlara tahsis edildi.
Milli Takım Taraftar Kulübü üyeleri, misafir takım tribününden bilet satın alabilecek. Her üyenin en fazla üç adet bilet satın alma hakkı bulunuyor.
Türkiye-İzlanda müsabakasının misafir takım tribünü bilet fiyatları 20 TL olarak belirlendi.
Estadi Nacional'da 17 Kasım 2019 Pazar günü saat 22.45'te oynanacak Andorra-Türkiye maçının misafir takım tribün biletlerinden ise her Milli Takım Taraftar Kulübü üyesi en fazla dört adet satın alabiliyor.
Biletlerin yurt dışı teslimat noktasının, tff.org ve taraftarkulubu.tff.org internet sitelerinden önümüzdeki günlerde açıklanacağı belirtildi.
Andorra-Türkiye müsabakasının misafir tribün bilet fiyatları 175 TL olarak belirlendi.

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