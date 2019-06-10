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İzlanda Teknik Direktörü Hamren: Türk Milli Takımı'na büyük saygımız var

"Yalnızca maça odaklanmak istiyorum" Aron Gunnarsson: Neler hissettiklerini anlayabiliyorum "Zor bir maç olacak" İSTANBUL,() - İzlanda Teknik Direktörü Erik Hamren, "Türkiye iyi bir takım ama biz de iyi takımız. Güzel ve heyecan...

İzlanda Teknik Direktörü Hamren: Türk Milli Takımı'na büyük saygımız var

"Yalnızca maça odaklanmak istiyorum"

Aron Gunnarsson: Neler hissettiklerini anlayabiliyorum

"Zor bir maç olacak"

İSTANBUL,() - İzlanda Teknik Direktörü Erik Hamren, "Türkiye iyi bir takım ama biz de iyi takımız. Güzel ve heyecan verici bir maç olacak" dedi.
EURO 2020 Elemeleri H Grubu 4'üncü maçında yarın Türkiye'yi konuk edecek İzlanda'da da teknik direktör Erik Hamren ve takım kaptanı Aron Gunnarsson basın toplantısında açıklamalarda bulundu. 
A Milli Futbol Takımı'nın havalimanında yaşadığı sıkıntılar hakkında yorum yapmayan Hamren, "Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Bu benim konum değil. Yetkili kişilere sormalısınız. Ben yalnızca maça odaklanmak istiyorum" şeklinde konuştu.
Türkiye'nin gruplara çok iyi başladığını belirten Hamren, "Onlara büyük bir saygımız var ama yarın 3 puan almak hedefimiz. Türk Milli Takımı'na  büyük saygımız var. Yetenekli oyunculara sahipler. Üç galibiyetle grup maçlarına başladılar. Sekiz gol attılar ve henüz gol yemediler. Türkiye iyi bir takım ama biz de iyi takımız. Güzel ve heyecan verici bir maç olacak" diye konuştu.
ARON GUNNARSSON: NELER HİSSETTİKLERİNİ ANLAYABİLİYORUM
A Milli Takım'ın havaalanında yaşadığı sıkıntılıyla ilgili konuşan Gunnarsson, "2015 senesinde biz de Konya'ya gitmiştik ve burada Türk Milli Takımı'nın yaşadığı sorunların benzerini yaşamıştık. Onların neler hissettiğini anlayabiliyorum" dedi.
"ZOR BİR MAÇ OLACAK"
Yarın oynanacak karşılaşmanın zor geçeceğine dikkat çeken Gunnarsson, "Türkiye ile daha önce de karşılaşmıştık. Şimdi teknik direktörleri ve oyuncuları değişti. İyi bir takım kurdular ve Fransa galibiyeti onlara güven verdi. Zorlu bir maç olacak" ifadelerini kullandı.

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