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İzlanda Milli Takımı, İstanbul'a geldi
Milli takımın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde yarın karşılaşacağı İzlanda, Antalya'da yaptığı kampın ardından bugün öğle saatlerinde İstanbul'a geldi. Türkiye, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki...
SPOR 13.11.2019, 15:59
Milli takımın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde yarın karşılaşacağı İzlanda, Antalya'da yaptığı kampın ardından bugün öğle saatlerinde İstanbul'a geldi.
Türkiye, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki 9'uncu maçında yarın İzlanda'yı konuk edecek. Karşılaşma saat 20.00'de Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak. Grupta 15 puanla üçüncü sırada bulunan İzlanda Milli Takımı, liderlik koltuğunda oturan ay-yıldızlılarla oynayacağı maç için 9 Kasım Cumartesi günü Antalya'ya gelerek Belek Turizm Merkezi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde kampa girdi. Misafir ekip, buradaki hazırlıklarını basına kapalı sürdürdü. Kapalı kapılar ardında sessiz sedasız hazırlıklarını yapan İzlanda, bugün öğle saatlerinde Antalya'dan ayrılarak İstanbul'a geldi.
İzlanda 4 gün önce geldiği Antalya'da hiçbir sorun ile karşılaşmazken, bugün Antalya'dan uçakla İstanbul Havalimanı'na gelişinde de bir sorun ile karşılaşmadı. Yoğun güvenlik önlemleri altında ve spor şube polislerinin kontrolünde normal yolcu çıkışından geçerek otobüse bindi. Normal iç hatlar gelişten çıkış yapan ve hiç zaman kaybetmeyen İzlanda kafilesine otobüse kadar eşlik edildi.
MİLLİ TAKIMA SKANDAL MUAMELEDE BULUNMUŞLARDI
Milli takım, H Grubu'ndaki 4'üncü maçında İzlanda ile 11 Haziran 2019 Salı günü karşı karşıya gelmiş ve sahadan 2-1 mağlup ayrılmıştı. Karşılaşma öncesi milli takım kafilesine yönelik skandal uygulama büyük tepki çekmişti.
8 Haziran Cumartesi günü Konya'da oynanan Fransa maçının ardından özel uçakla Keflavik Uluslararası Havalimanı'na giden milli takım kafilesi, ülkeye girişi sırasında İzlandalı görevliler tarafından yaklaşık 2 saat pasaport kontrolünde bekletilmişti. Yaşananlar büyük gerginliğe neden olurken, ay-yıldızlıların kaptanı Emre Belözoğlu havalimanı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladığı sırada, Belçikalı 26 yaşındaki Corentin Siamang deneyimli futbolcuya fırça uzatmıştı. Olayların üzerine tuz biber eken davranış Türkiye ile İzlanda arasında diplomatik krize neden olmuştu. Milli takım, havalimanındaki skandalın ve uzun bekleyişin ardından otobüsle başkent Reykjavik'e geçerek kamp için otele yerleşmişti.
Türkiye, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki 9'uncu maçında yarın İzlanda'yı konuk edecek. Karşılaşma saat 20.00'de Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak. Grupta 15 puanla üçüncü sırada bulunan İzlanda Milli Takımı, liderlik koltuğunda oturan ay-yıldızlılarla oynayacağı maç için 9 Kasım Cumartesi günü Antalya'ya gelerek Belek Turizm Merkezi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde kampa girdi. Misafir ekip, buradaki hazırlıklarını basına kapalı sürdürdü. Kapalı kapılar ardında sessiz sedasız hazırlıklarını yapan İzlanda, bugün öğle saatlerinde Antalya'dan ayrılarak İstanbul'a geldi.
İzlanda 4 gün önce geldiği Antalya'da hiçbir sorun ile karşılaşmazken, bugün Antalya'dan uçakla İstanbul Havalimanı'na gelişinde de bir sorun ile karşılaşmadı. Yoğun güvenlik önlemleri altında ve spor şube polislerinin kontrolünde normal yolcu çıkışından geçerek otobüse bindi. Normal iç hatlar gelişten çıkış yapan ve hiç zaman kaybetmeyen İzlanda kafilesine otobüse kadar eşlik edildi.
MİLLİ TAKIMA SKANDAL MUAMELEDE BULUNMUŞLARDI
Milli takım, H Grubu'ndaki 4'üncü maçında İzlanda ile 11 Haziran 2019 Salı günü karşı karşıya gelmiş ve sahadan 2-1 mağlup ayrılmıştı. Karşılaşma öncesi milli takım kafilesine yönelik skandal uygulama büyük tepki çekmişti.
8 Haziran Cumartesi günü Konya'da oynanan Fransa maçının ardından özel uçakla Keflavik Uluslararası Havalimanı'na giden milli takım kafilesi, ülkeye girişi sırasında İzlandalı görevliler tarafından yaklaşık 2 saat pasaport kontrolünde bekletilmişti. Yaşananlar büyük gerginliğe neden olurken, ay-yıldızlıların kaptanı Emre Belözoğlu havalimanı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladığı sırada, Belçikalı 26 yaşındaki Corentin Siamang deneyimli futbolcuya fırça uzatmıştı. Olayların üzerine tuz biber eken davranış Türkiye ile İzlanda arasında diplomatik krize neden olmuştu. Milli takım, havalimanındaki skandalın ve uzun bekleyişin ardından otobüsle başkent Reykjavik'e geçerek kamp için otele yerleşmişti.
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