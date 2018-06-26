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İzlanda - Hırvatistan: 1-2

ROSTOV, () STAT: Rostov HAKEMLER: Mateu Lahoz, Pau Cebrian, Roberto Diaz İZLANDA: Halldorsson, Saevarsson, Ingason, Ragnar Sigurdsson (Dk. 71 Sigurdarson), Magnusson, Bjarnason (Dk. 90 Traustason), Gunnarsson, Gudmundsson, Hallfredsson, Gylfi Sigurdsson,...

İzlanda - Hırvatistan: 1-2

ROSTOV, ()

STAT: Rostov
HAKEMLER: Mateu Lahoz, Pau Cebrian, Roberto Diaz
İZLANDA: Halldorsson, Saevarsson, Ingason, Ragnar Sigurdsson (Dk. 71 Sigurdarson), Magnusson, Bjarnason (Dk. 90 Traustason), Gunnarsson, Gudmundsson, Hallfredsson, Gylfi Sigurdsson, Finnbogason (Dk. 85 Gudmundsson)
HIRVATİSTAN: Kalinic, Pivaric, Caleta-Car, Corluka, Jedvaj, Badelj, Modric (Dk. 65 Bradaric), Pjaca (Dk. 70 Lovren), Kovacic (Dk. 81 Rakitic), Perisic, Kramaric
GOLLER: Dk. 76 (P) Sigurdsson (İzlanda) - Dk. 53 Badelj, Dk. 90+1 Perisic (Hırvatistan)
SARI KARTLAR: Hallfredsson, Finnbogason, Saeversson (İzlanda) - Pjaca, Jedjav (Hırvatistan)

2018 FIFA Dünya Kupası D Grubu son hafta mücadelesinde Hırvatistan, İzlanda'yı 2-1 yenerek 3'te 3 yaptı ve lider olarak son 16'ya yükseldi. İzlanda ise bu sonuçla birlikte bir puanda kaldı ve turnuvaya veda etti. Hırvatistan'ın son 16 turundaki rakibi, C Grubu'nu ikinci sırada noktalayan Danimarka oldu.

53'üncü dakikada Modric'in pasını kontrol eden Badelj, yaptığı vuruş ile fileleri sarstı: 0-1.
76'ncı dakikada Hırvatistan ceza sahası içerisinde meşin yuvarlak Lovren'in eline temas etti ve hakem Lahoz penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Sigurdsson kaleci ile topu ayrı köşelere yolladı ve skoru eşitledi: 1-1.
90+1'inci dakikada Badelj'in ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Perisic, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-2.
Karşılaşma Hırvatistan'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

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