Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
ABD'de "hızlı faiz artışı" sinyalleriyle dolar 3.80 lirayı aştı
Dolar 3.80 lirayı aştı
Meclis'te 2. turda ilk 7 madde kabul edildi
HDP'li Sancar, Bakan Bozdağ ile...
Akdeniz Üniversitesi'nde iskele çöktü, işçiler enkazın aldında kaldı
İskele çöktü 5 işçi enkaz...
Beytüşşebap eski Kaymakamı Güntepe gözaltına alındı
Kaymakamlara FETÖ/PYD operasyonu

İZAK'ta Kurtcan güven tazeledi

İZMİR Atletizm Spor Kulübü'nün (İZAK) olağan genel kurulunda başkanlığa Aycan Kurtcan yeniden seçildi. Alsancak'taki kulüp binasında gerçekleşen kongrede seçime tek aday olarak giren Kurtcan'ın yönetimi şu isimlerden oluştu: Osman...

İZAK'ta Kurtcan güven tazeledi
İZMİR Atletizm Spor Kulübü'nün (İZAK) olağan genel kurulunda başkanlığa Aycan Kurtcan yeniden seçildi. Alsancak'taki kulüp binasında gerçekleşen kongrede seçime tek aday olarak giren Kurtcan'ın yönetimi şu isimlerden oluştu:
Osman Nuri Tartılacı, Şeref Çetinalp, Harun Taşdelen, Dilden Özsoy, Tamer Tüzer, Fatma Anter, Nursel Çakmak ve Yasin Yüzbaşıoğlu. Üç yıldan bu yana gönüllülük esasına dayanan, tamamen amatör bir ruhla görev yaptıklarını söyleyen Başkan Kurtcan, "Türkiye olarak, toplum yararına gönüllü çalışan kurum ve dernekler sıralamasında dünya sondan 3. olduğumuz dikkate alındığında, yaptığımız çalışmaların önemi biraz daha artıyor. Üç yılda 7'dan 70'e 3 bin sporcuya eğitim vermeye çalıştık. Bu yıldan itibaren başta engelli bireyler olmak üzere daha fazla insanı spor alanlarına çekmek için tüzüğümüzde bazı değişiklikler yaptık. Üyelerimize ve kulübümüze destek veren gönüllülere teşekkür ediyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI      

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55