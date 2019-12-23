İttifak Holding Konyaspor - Trabzonspor: 0-1

Tolga YANIK / KONYA ()

STAT: Konya Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Halil Umut Meler (xx), İbrahim Çağlar Uyarcan (xx), İbrahim Bozbey (xx)

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Serkan Kırıntılı (xx) - Skubic (xx) (Dk. 81 Hurtado x), Ali Turan (xx), Selim Ay (xx), Alper Uludağ (xx), Volkan Fındıklı (x) (Dk. 61 Miya x), Jonsson (xxx), Ömer Ali Şahiner (x), Amir Hadziahmetovic (xx), Milosevic (xx), Bajic (x) (Dk. 61 Erdon Daci x)

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır (xxx) - Pereira (xx), Hüseyin Türkmen (xx), Campi (xx), Novak (xx), Obi Mikel (xx) (Dk. 78 Doğan Erdoğan x), Abdulkadir Parmak (xx), Sturridge (x) (Dk. 46 Yusuf Sarı x) (Dk. 84 Ekuban x), Sosa (xx), Nwakaeme (xxx), Sörloth (xxx)

GOL: Dk. 38 Sörloth (Trabzonspor)

KIRMIZI KART: Dk. 82 Ömer Ali Şahiner (İttifak Holding Konyaspor)

SARI KARTLAR: Ali Turan, Skubic, Selim Ay (İttifak Holding Konyaspor) - Obi Mikel, Yusuf Sarı (Trabzonspor)

Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor, sahasında Trabzonspor'a 1-0 mağlup oldu. Konuk takıma galibiyeti getiren golü 38'inci dakikada Norveçli santrfor Sörloth kaydetti. Bu sonuçla birlikte Trabzonspor puanını 29'a çıkartırken, İttifak Holding Konyaspor 15 puanda kaldı.

12'nci dakikada Amir Hadziahmetovic'in pasına hareketlenen Milosevic'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'da kaldı.

31'inci dakikada Alper Uludağ'ın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Bajic'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

32'nci dakikada Milosevic'in ceza sahası sol çaprazından çektiği sert şutta meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

38'inci dakikada Nwakaeme'nin ortasında ceza sahası içerisinde iyi yükselen Sörloth'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Serkan'ın yanından ağlarla buluştu: 0-1.

İlk yarı konuk takımın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

48'inci dakikada Milosevic'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Amir Hadziahmetovic'in sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

51'inci dakikada Pereira'nın pasında ceza sahasına hareketlenen Yusuf Sarı'nın sert şutunda meşun yuvarlak kaleci Serkan'da kaldı.

55'inci dakikada Obi Mikel'in pasına hareketlenen Sörloth kaleci Serkan ile karşı karşı kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak, araya giren Selim Ay'a çarpıp kornere çıktı.

70'inci dakikada Miya'nın plase vuruşunda kaleci Uğurcan topu güçlükle kornere çeldi.

74'üncü dakikada Alper Uludağ'ın ortasında Jonsson'un ıskaladığı topu önünde bulan Miya'nın şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

82'nci dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında rakibi Yusuf Sarı'yı düşüren Ömer Ali Şahiner, hakem Halil Umut Meler tarafından sarı kart gördü. Şahiner, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Karşılaşma, konuk takım Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.