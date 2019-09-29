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İttifak Holding Konyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor: 2-1

İsmail AKKAYA / KONYA,()-  STAT: Konya Büyükşehir Belediye  HAKEMLER:  Alper Ulusoy (xx), Volkan Ahmet Narinç (xx), Bahtiyar Birinci (xx)  İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Serkan Kırıntılı (xx) - Skubic (xx), Anicic (x), Ali Turan (x)(Dk. 76...

SPOR 29.09.2019, 16:30
İttifak Holding Konyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor: 2-1

İsmail AKKAYA / KONYA,()- 
STAT: Konya Büyükşehir Belediye 
HAKEMLER:  Alper Ulusoy (xx), Volkan Ahmet Narinç (xx), Bahtiyar Birinci (xx) 
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Serkan Kırıntılı (xx) - Skubic (xx), Anicic (x), Ali Turan (x)(Dk. 76 Hadziahmetovic xx) , Alper (xx) (Dk. 80 Mücahit Can Akçay x), Jevtovic (xx), Jonsson (xx), Ömer Ali Şahiner (xx), Shengella (xx), Milosevic (xxx), Bajic (x)(Dk. 46 Miya xx)
İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR: Lung (x)- Abdennour (x) (Dk. 63 Ziya ), Poulain (x), Miguel Lopes (xx), Yasir (x)(Dk. 73 Atila x) Rienstra (x), Mensah (xx),  Henrique (xx), Umut Bulut (xx), Bilal (x), Adebayor (x) (Dk. 46 Djedje xx)
GOLLER: Dk. 45+1 Milosevic, Dk. 90+5 Jevtovic (P) (İ.H. Konyaspor), Dk. 9 Shengelia (K.K) (İ.M. Kayserispor) 
SARI KARTLAR: Alper, Anicic, Skubic, Ömer Ali Şahiner  (İ.H. Konyaspor), Bilal, Lopes, Lung, (İ.M.Kayserispor) 
KIRMIZI KART: Dk. 90+6  Mensah, Dk. 90+6 Hengrique (İ.M. Kayserispor) 

TFF Süper Lig'de mücadele edeen İttifak Holding Konyaspor, sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u 2-1 mağlup etti.   

9'uncu dakikada konuk ekip öne geçti. Henrique'nin ceza sahasına ortasında Shengelia, ters vuruşunda topu kendi kalesine gönderdi. 0-1 
29'uncu dakikada Shengelia'nın ceza sahası çaprazından sert şutunda kaleci Lung, müdahale etti. Defans topu uzaklaştırdı. 
45+1'inci dakikada skora denge geldi. Ceza sahasındaki Skubic'in pasında topu önünde bulan Milosevic'in plase vuruşunda, top fileleri havalandırdı. 1-1
Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik skorla sona erdi.
62'nci dakikada Miya'nın ceza sahası dışından sert şutu, üstten auta çıktı. 
90+4'üncü dakikida  ceza sahasında topa yükselen Skubic'in kafa vuruşunda top, ikili mücadele sırasında meşin yuvarlak Bilal'in eline çarptı. Hakem ALper Ulusoy önce oyunu devam ettirirken VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu tekrar izledi ve penaltı verdi. 
90+5'inci dakikada  penaltı atışını kullanan Jevtovic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2,0
90+6 oyun alanı karıştı. Mensah, ikili mücadelede sırasında Jonsson'un ayığına bastı. Oyun devam ederken Jonsson, Mensah'a tepki gösterdi. O sıra Ömer Ali Şahiner'e gelerek Mensah'a tepki göstermesi üzerine ikili arasında tartışma yaşandı. Hakem Alper Ulusoy, Ömer Ali Şahiner ile Mensah'a sarı kart gösterdi. Mensah, çift sarı karttan oyun dışı kaldı. İtirazlar devam ederken Henrique'de gördüğü ikinci sarı kartın ardından oyun dışında kaldı.
Karşılaşma 2-1 İttifak Holding Konyaspor'un üstünlüğü ile sona erdi.

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