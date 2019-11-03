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İttifak Holding Konyaspor - Gençlerbirliği: 1-1

Tolga YANIK / KONYA () - STAT: Konya Büyükşehir Belediye  HAKEMLER: Volkan Bayarslan (xx), İlker Takpak (xx), Abdullah Bora Özkara (xx)  İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Serkan Kırıntılı (xx) - Skubic (xxx), Ali Turan (xxx), Anicic (xx), Alper...

SPOR 02.11.2019, 17:01
İttifak Holding Konyaspor - Gençlerbirliği: 1-1

Tolga YANIK / KONYA () -

STAT: Konya Büyükşehir Belediye 
HAKEMLER: Volkan Bayarslan (xx), İlker Takpak (xx), Abdullah Bora Özkara (xx) 
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Serkan Kırıntılı (xx) - Skubic (xxx), Ali Turan (xxx), Anicic (xx), Alper Uludağ (xx), Jevtovic (xx)(Dk.50 Volkan Fındıklı x), Jonsson (xx), Ömer Ali Şahiner (xx)(Dk.79 Bajic x), Milosevic (xx), Shengelia (xx)(Dk.90+1 Diagne x), Miya (xxx)
GENÇLERBİRLİĞİ: Ertaç Özbir (x) - Erdem Özgenç (xx), Toure (xx), Ramos (xx), Polomat (x), Ayite (xx)(Dk.84 Yasin Pehlivan x), Berat Ayberk Özdemir (xx)(Dk.68 Nadir Çiftçi x), Candeias (xx), Sessegnon (xx), Stancu (xx), Sio (xx)
GOLLER: Dk. 37 Miya (İttifak Holding Konyaspor) - Dk. 90+4 Yasin Pehlivan (Gençlerbirliği)
SARI KARTLAR: Bajic (İttifak Holding Konyaspor) - Polomat, Nadir Çiftçi (Gençlerbirliği)

Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor, sahasında Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı. Yeşil beyazlıların golünü 37'nci dakikada Miya atarken, kırmızı siyahlıların golünü 90+4'üncü dakikada Yasin Pehlivan kaydetti. 
Bu sonuçla puanını 13'e yükselten yeşil beyazlı ekip, ligde oynadığı Malatyaspor ve Fenerbahçe yenilgilerinin ardından çıktığı üçüncü maçta da galip gelemedi. Kırmızı siyahlı ekip ise yeni teknik direktörleri Hamza Hamzaoğlu ile çıktıkları ilk lig maçında 1 puanla sahadan ayrılmayı başardı.
8'inci dakikada Candeias'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
21'inci dakikada Gençlerbirliği savunmasından dönen topu ceza sahası içerisinde önünde bulunan Milosevic'in şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp, auta çıktı. 
31'inci dakikada paslaşarak rakip ceza sahası içerisine giren Milosevic'in sert şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı. 
32'nci dakikada Milosevic'in pasında ceza sahası önünde topla buluşan Shengelia'nın sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
35'inci dakikada sağ kanattan Shengelia'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde oluşan karambolde, Anicic'e çarpan top kaleci Ertaç'ta kaldı.
37'nci dakikada Polamat'ın geri pasında kaleci Ertaç topu ayağından açtı. Topu kapan Skubic'in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Miya meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0  
54'üncü dakikada Sio'nun pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Stancu'nun plase vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.
71'inci dakikada Ayite'nin pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Sio'nun plase vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
75'inci dakikada Erdem Özgenç'in pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Nadir Çiftçi'nin sert şutunu kaleci Serkan kornere çeldi.
79'uncu dakikada Milosevic'in ceza sahası sol çaprazından sert şutu az farkla üstten auta çıktı.
90+4'üncü dakikada kullanılar köşe vuruşunda Ramos'un kafa vuruşunda topu önünde bulan Yasin Pehlivan'ın rövaşatasında meşin yuvarlak ağlarla buluştu:1-1
Karşılaşma 1-1 sona erdi.

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