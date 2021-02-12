İttifak Holding Konyaspor'dan Epilepsi Farkındalık mesajı

İttifak Holding Konyaspor Beşiktaş ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finali maçında “Farkında Ol, Destek Ol, Epilepsi İçin Bak” mesajını verdi

İttifak Holding Konyaspor, epilepsiyle ilgili farkındalık oluşturma çalışmalarının bir parçası oldu. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finali maçında, stadyumda "Farkında Ol, Destek Ol, Epilepsi İçin Bak” mesajı yer aldı. İttifak Holding Konyaspor, Türk Epilepsi ile Savaş Derneği'nin 5 yıldır toplumdaki ön yargıları kırmayı hedefleyen Epilepsi İçin Bak farkındalık kampanyasının gönüllü destekçisi oldu.

İttifak Holding Konyaspor ve Beşiktaşlı oyuncular bu hafta oynadıkları Süper Toto Süper Lig maçında da Epilepsi İçin Bak farkındalık kampanyasının sembolü mor gözlükleri takıp sahaya çıkarak farkındalık kampanyasına anlamlı bir destekte bulunmuştu.

Dünya Epilepsi Günü kapsamında projeye destek olmak isterseniz Epilepsi İçin Bak Instagram sayfasında yer alan #MorGözlük filtresini kullanarak kendi fotoğrafınızı çekip farkındalık mesajınızla birlikte #EpilepsiİçinBak ve #NeAlakasıVar etiketleriyle sosyal medya hesaplarında yayınlayabilirsiniz.

Epilepsili Bireyler İçin Ön Yargılara Savaş Açıldı

Türk Epilepsi İle Savaş Derneği’nin UCB Pharma’nın koşulsuz desteğiyle, 2017 yılında Dünya Epilepsi Günü’nde ilk kez hayata geçirilen Epilepsi İçin Bak Farkındalık Kampanyası 2021’de beşinci yılına girdi. Epilepsi İçin Bak Farkındalık Kampanyası epilepsili bireylerin de herkes gibi hayatlarına devam edebilecekleri, okuyabilecekleri, çalışabilecekleri, evlenebilecekleri, çocuk sahibi olabilecekleri ve başarılı işlere imza atabileceklerinin farkındalığını artırmayı amaçlıyor.