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İtalyan basını ve hocasından Cengiz Ünder'e övgü

Corriere dello Sport: "Ünder'in turbo golü, Roma değişti" Tuttosport: "O büyük bir yetenek. Sahanın her yerinde o vardı" Esma ÇAKIR - ROMA / Milli oyuncu Cengiz Ünder, Medipol Başakşehir'den transfer olduğu AS Roma takımında...

İtalyan basını ve hocasından Cengiz Ünder'e övgü

Corriere dello Sport: "Ünder'in turbo golü, Roma değişti"

Tuttosport: "O büyük bir yetenek. Sahanın her yerinde o vardı"

Esma ÇAKIR - ROMA /

Milli oyuncu Cengiz Ünder, Medipol Başakşehir'den transfer olduğu AS Roma takımında gösterdiği performansla adından söz ettirmeyi sürdürüyor.
Uluslararası Şampiyonlar Kupası kapsamında Juventus'la karşı karşıya geldikleri karşılaşmanın 62'nci dakikasında oyuna dahil edilen Ünder, normal süresi 1-1 biten maçta Dzeko'nun golünde büyük pay sahibi olmasının yanı sıra, penaltı atışını da gole çevirdi.
Sahada göz dolduran 20 yaşındaki Ünder, İtalyan medyasında maçın en çok konuşulan isimlerinden olmayı ve teknik direktörü Eusebio Di Francesco'dan övgüler almayı başardı. 
Karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan Di Francesco, "Bir oyuncu olarak onu çok beğeniyorum, çünkü daima rakiplerini zorlamaya çalışıyor. Genç ve mükemmel bir hücum oyuncusu. Ancak onun hakkında bir yargıya varmak için henüz çok erken. Öte yandan, onun genel gelişiminden de memnunum" ifadesini kullandı.    
EN YÜKSEK NOT CENGİZ'E
Roma merkezli Corriere dello Sport gazetesi de, "Ünder'in turbo golü, Roma değişti" başlığını kullanırken, oyuncuları 10 üzerinden puanlamayla değerlendirdi. 
Cengiz Ünder'e, 7 ile en yüksek puanı veren gazete, "Ünder, takımın ritmini değiştirdi. 2 kritik anda fırsat yakaladı ve takımının beraberlik golünü bulmasını sağladı" diye yazdı. 
Genç oyuncunun enerjik, dinamik ve başarılı oyunuyla göz doldurduğunu ifade eden gazete, onun bir kez daha doğru bir transfer olduğunun ortaya konduğunu belirtti.   
La Gazzetta dello Sport da, Roma'nın ritmini yükselttiğini yazdığı Cengiz Ünder'i maçın en başarılı isimleri arasında göstererek, onun girişken ve herkesi hayrete düşüren bir oyunla maçta fark yarattığını, doğru bir transfer olduğunu ifade etti. 
Gazete, "ilginç bir oyuncu" diye nitelediği Cengiz Ünder'in, Juventus savunmasını da zorladığına dikkat çekti. 
Tuttosport ise Ünder'i, "O büyük bir yetenek. Sahanın her yerinde o vardı" ifadesiyle övdü.

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