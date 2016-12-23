İtalya Süper Kupası Milan'ın

DOHA- İtalya Süper Kupası için Juventus'la Milan, Katar'da karşı karşıya geldi. Uzatmaların sonunda penaltıların kazananı belirlediği maçın galibi Milan oldu.

Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Jassim Bin Hamad Stadyumu'nda karşılaşan Juventus ve Milan 90 dakikası 1-1 ile biten karşılaşmada önce uzatmalar sonra penaltılara kaldı. Beşinci penaltıya kadar dengede giden skor, Dybala'nın son vuruşu kaçırıp Pasalic'in gole çevirmesiyle Süper Kupa'nın ülkesinde bu yılki galibi 3-4'lük skor ile Milan oldu.