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İtalya'dan sonra Portekiz'de de Afyonkarahisar tanıtımı 

Uğur DEMİRKIRDI, Agueda (Portekiz) - AFYONKARAHİSAR'ın da ev sahipliği yapacağı 2018 FIM Motokros Dünya Şampiyonası'nın 5. ayağı Portekiz'in Agueda parkurunda düzenlendi. Binlerce hız ve heyecanseverin izlediği yarışlar sonunda, Hollandalı...

İtalya'dan sonra Portekiz'de de Afyonkarahisar tanıtımı 

Uğur DEMİRKIRDI, Agueda (Portekiz) - AFYONKARAHİSAR'ın da ev sahipliği yapacağı 2018 FIM Motokros Dünya Şampiyonası'nın 5. ayağı Portekiz'in Agueda parkurunda düzenlendi.
Binlerce hız ve heyecanseverin izlediği yarışlar sonunda, Hollandalı pilot Jeffrey Herlings, birinci olmayı başararak genel klasmandaki liderliğini 241 puanla devam ettirdi.

PORTEKİZ'DE AFYON TANITIMI 
Portekiz yarışında ülkemizdeki yarışın tanıtımına devam edildi. Home Turkey ve Afyonkarahisar logolu bayraklar parkura asılırken, Ay-yıldızlı şapkalar Pazar günü seyircilere dağıtıldı. MXGP Vip alanında da İtalya yarışında olduğu gibi misafirlere lokum ve sucuk ikramı yapıldı. Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanları Mahmut Nedim Akülke ve Ogün Baysan, Portekiz yarışında Dünya Şampiyonası'nın organizatörleriyle bir araya gelerek bilgilendirme ve son hazırlıklar hakkında toplantı yaptılar.
01-02 Eylül tarihlerinde Afyon'un ev sahipliği yapacağı organizasyon kapsamında 30 Ağustos Zafer Bayramı haftasında uluslararası Motosiklet Festivali de düzenlenecek. Festivalde ücretsiz birçok etkinlik 7'den 70'e her yaştan insana hitap edecek.

Öte yandan Portekiz'in Agueda parkurundaki sonuçlar şöyle oluştu:
MXGP İLK BEŞ:
1. Jeffrey Herlings (NED, KTM)
2. Antonio Cairoli (ITA, KTM) 
3. Tim Gajser (SLO, HONDA) 
4. Romain Febvre (FRA, YAMAHA) 
5. Glenn Coldenhoff (NED, KTM)

MX2 İLK BEŞ:
1. Jorge Prado (ESP, KTM)
2. Thomas Kjer Olsen (DEN, HUSQVARNA) 
3. Jed Beaton (AUS, KAWASAKİ)
4. Ben Watson (GBR, YAMAHA) 
5. Pauls Jonass (LAT, KTM)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Portekiz'deki yarışlardan görüntüler
-Pistin havadan görüntüsü
-Afyonkarahisar ve Türkiye'nin evsahipliğini anlatan bayrak ve logoların görüntüsü 

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