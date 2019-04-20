İtalya'da şampiyon Juventus

Juventus - Fiorentina: 2-1

İSTANBUL,() - İtalya Serie A'da sahasında Fiorentina'yı 2-1 mağlup eden Juventus, ligin bitimine 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

İtalya Seria A'nın 33'üncü haftasında lider Juventus sahasında Fiorentina'yı konuk etti.

Siyah-beyazlı ekip, 6'ncı dakikada Milenkovic'in golüyle 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada rakibini 37'nci dakikada Sandro ve 53'üncü dakikada Pezzella'nın kendi kalesine attığı golle 2-1 mağlup etti. Ligin tamamlanmasına 5 hafta kala en yakın rakibi Napoli'nin 20 puan önüne geçen siyah-beyazlılar üst üste 8'inci toplamda ise 35'inci şampiyonluğuna ulaştı.

Öte yandan daha önce Manchester United ile İngiltere, Real Madird formasıyla da LaLiga'da şampiyonluk yaşayan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Juventus formasıyla ilk yılında şampiyonluk yaşadı. Bu şampiyonlukla Premier Lig, LaLiga ve Serie A'da şampiyon olan ilk futbolcu oldu.