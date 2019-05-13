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Kılıçdaroğlu'ndan 'Anneler Günü' paylaşımı
Kılıçdaroğlu'ndan 'Anneler Günü' paylaşımı

İsviçre - Türkiye: 1-3

İSTANBUL,() SALON: Pierrier Spor Salonu HAKEMLER: Jorg Kellenberger (Almanya), Yuka Kitamura (Japonya) İSVİÇRE: Stock, Matter, Künzler, Zaugg, Schottroff, Pierret, Deprati (L) (Trösch, Staffelbach, Petitat, Wassner) TÜRKİYE: Yasemin, Gözde,...

İsviçre - Türkiye: 1-3

İSTANBUL,()

SALON: Pierrier Spor Salonu
HAKEMLER: Jorg Kellenberger (Almanya), Yuka Kitamura (Japonya)
İSVİÇRE: Stock, Matter, Künzler, Zaugg, Schottroff, Pierret, Deprati (L) (Trösch, Staffelbach, Petitat, Wassner)
TÜRKİYE: Yasemin, Gözde, Şeyma, Fatma, Ezgi, Aslı, Aylin (L) (Meryem, Cansu, Meliha)
SETLER: 20-25, 24-26, 25-21, 20-25
SÜRE: 1 saat 32 dakika (19,27,24,22)

A Bayan Milli Takımı, İsviçre'nin Montrö şehrinde organize edilen Montreux Volley Masters Turnuvası'nda B Grubu'ndaki ilk maçında bugün ev sahibi İsviçre ile karşı karşıya geldi. Milliler, karşılaşmaya Yasemin, Gözde, Şeyma, Fatma, Ezgi, Aslı altısı ve libero Aylin ile başladı. Montrö şehrindeki Pierrier Spor Salonu'nda oynanan mücadelede rakibini 20-25, 24-26, 25-21 ve 20-25'lik setlerle 3-1 mağlup eden A Bayan Milli Takımı, Montreux Volley Masters turnuvasına galibiyetle başladı. A Bayan Milli Takımı'nda Gözde 18, Fatma 13 ve Yasemin 12 sayı ile oynadı.
 

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