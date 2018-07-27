İsveç-Türkiye milli maçının bilet satışları sürüyor 

İstanbul,8) -

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA'nın yeni organizasyonu Uluslar Ligi'nde 10 Eylül'de deplasmanda İsveç ile saat 20.45'te oynayacağı maçın bilet satışı tüm hızıyla devam ediyor.

Ay-yıldızlıların, 7 Eylül'de Trabzon'da Rusya'yı ağırladıktan üç gün sonra İsveç'in Solna kentinde son Dünya Kupası'nda mücadele eden İsveç ile Friends Arena'da yapacağı müsabakanın misafir tribün biletleri internet üzerinden gerçekleşiyor. İsveç ve yakın ülkelerde yaşayan Türk vatandaşların ilgi gösterdiği maç için bilet satışı ile ilgili detaylar şöyle:

-İsveç-Türkiye maçının misafir takım tribünü bilet fiyatı 175 TL'den satılıyor.

-Biletler internetten sadece taraftarkulubu.tff.org sitesinden satılıyor.

-Futbolseverlere biletler "Teslimat noktası" seçeneğiyle ulaştırılıyor.

-Teslimat noktaları önümüzdeki günlerde www.tff.org ve taraftarkulubu.tff.org sitelerinden duyurulacak.

FRIENDS ARENA KONFORU

Türkiye'yi 10 Eylül'de ağırlayacak olan Friends Arena, 54 bin kişilik kapasiteye sahip. Başkent Stockholm'e 12.5 kilometre uzaklıktaki Solna kentinde bulunan Friends Arena, İsveç Milli Takımı ve AIK Solna'nın maçlarına ev sahipliği yapıyor. 2012 yılında yapılan Uluslararası konserlerin de düzenlendiği açılır kapanır çatıya sahip stadyum, Avrupa'nın en konforlu arenaları arasında gösteriliyor. Stat, Ajax ile Manchester United arasındaki 2017 UEFA Avrupa Ligi finaline de ev sahipliği yaptı.