 eskort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da
Ali Koç'tan Fenerbahçe ile ilgili önemli açıklama; Bu kadarını da beklemiyorduk
Ali Koç: 621 milyon Euro...
AVCILAR'DA BİR EVDEN 25 DİNAMİT ÇIKTI
AVCILAR'DA BİR EVDEN 25 DİNAMİT...
Sağanak yağış İstanbul'da hayatı olumsuz etkiledi
Meteorolojiden önemli uyarı

İsveç-Türkiye milli maçının bilet satışları sürüyor 

İstanbul,8) -  A Milli Futbol Takımı'nın UEFA'nın yeni organizasyonu Uluslar Ligi'nde 10 Eylül'de deplasmanda İsveç ile saat 20.45'te oynayacağı maçın bilet satışı tüm hızıyla devam ediyor. Ay-yıldızlıların, 7 Eylül'de Trabzon'da...

İsveç-Türkiye milli maçının bilet satışları sürüyor 

İstanbul,8) - 

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA'nın yeni organizasyonu Uluslar Ligi'nde 10 Eylül'de deplasmanda İsveç ile saat 20.45'te oynayacağı maçın bilet satışı tüm hızıyla devam ediyor.
Ay-yıldızlıların, 7 Eylül'de Trabzon'da Rusya'yı ağırladıktan üç gün sonra İsveç'in Solna kentinde son Dünya Kupası'nda mücadele eden İsveç ile Friends Arena'da yapacağı müsabakanın misafir tribün biletleri internet üzerinden gerçekleşiyor. İsveç ve yakın ülkelerde yaşayan Türk vatandaşların ilgi gösterdiği maç için bilet satışı ile ilgili detaylar şöyle:
-İsveç-Türkiye maçının misafir takım tribünü bilet fiyatı 175 TL'den satılıyor.  
-Biletler internetten sadece taraftarkulubu.tff.org sitesinden satılıyor.
-Futbolseverlere biletler "Teslimat noktası" seçeneğiyle ulaştırılıyor. 
-Teslimat noktaları önümüzdeki günlerde www.tff.org ve taraftarkulubu.tff.org sitelerinden duyurulacak.
FRIENDS ARENA KONFORU
Türkiye'yi 10 Eylül'de ağırlayacak olan Friends Arena, 54 bin kişilik kapasiteye sahip. Başkent Stockholm'e 12.5 kilometre uzaklıktaki Solna kentinde bulunan Friends Arena, İsveç Milli Takımı ve AIK Solna'nın maçlarına ev sahipliği yapıyor. 2012 yılında yapılan Uluslararası konserlerin de düzenlendiği açılır kapanır çatıya sahip stadyum, Avrupa'nın en konforlu arenaları arasında gösteriliyor. Stat, Ajax ile Manchester United arasındaki 2017 UEFA Avrupa Ligi finaline de ev sahipliği yaptı. 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328

bursa escort bursa escort bayanlar bursa escort bayan gaziantep escort kayseri escort denizli escort istanbul escort bayanlar istanbul escort istanbul escort bayan izmir escort bayan izmir escort bayanlar