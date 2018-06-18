İsveç - Güney Kore: 1-0

NİJNİY NOVGOROD,()

STAT: Nizhny Novgorod

HAKEMLER: Joel Aguilar, Juan Zumba, Juan Mora

İSVEÇ: Olsen - Lustig, Jansson, Granqvist, Augustinsson, Claesson, Larsson (Dk. 81 Svensson), Ekdal (Dk. 71 Hiljemark), Forsberg, Berg, Toivonen (Dk. 77 Isaac Thelin)

GÜNEY KORE: Jo - Lee Yong, Park (Dk. 28 Kim Min-Woo), Kim Young-Gwon, Jang, Koo (Dk. 73 Lee Seung-Woo), Ki, Lee Jaesung, Son, Kim Shin-Wook (Dk. 67 Jung Woo-Young), Hwang

GOLLER: Dk. 64 (P) Granqvist (İsveç)

SARI KARTLAR: Claesson (İsveç) - Kim Shin-Wook, Hwang Hee-Chan (Güney Kore)

2018 FIFA Dünya Kupası F Grubu ilk hafta maçında İsveç, 64'üncü dakikada Granqvist'in penaltıdan attığı golle Güney Kore'yi 1-0 mağlup etti.

20'nci dakikada Güney Kore ceza sahası içerisinde oluşan karambolde altı pas içerisinde topla buluşan Berg'in şutunu Cho Hyun-Woo çelmeyi başardı.

44'üncü dakikada kullanılan köşe vuruşunda oluşan karambolde topla buluşan Granqvist'in şutu kaleci Cho Hyun-Woo'da kaldı.

İlk yarı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

63'üncü dakikada İsveç penaltı kazandı. Kim Min-Woo'nun ceza sahası içerisinde Victor Claesson'a yaptığı müdahale sonrasında oyunu devam ettiren hakem Joel Aguilar, VAR yardımıyla pozisyonu inceledikten sonra penaltı noktasını gösterdi.

65'inci dakikada penaltı vuruşunda topun başına geçen Granqvist topu ve kaleciyi farkı köşelere gönderdi: 1-0.

90+1'inci ceza sahası içerisinde Lee Jae-Sung'un indirdiği topa hareketlenen Hwang Hee-Chan'ın kafa vuruşu kalenin yanından auta gitti.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve İsveç, Güney Kore'yi 1-0 mağlup etti.