İsveç çeyrek finale yükseldi

İsveç - İsviçre: 1-0
Saint Petersburg,()
STAT: Saint Petersburg
HAKEMLER: Damir Skomina, Jure Praprotnik, Robert Vukan
İSVEÇ: Olsen - Lustig (Dk. 82 Krafth), Lindelöf, Granqvist, Augustinsson, Ekdal, Forsberg (Dk. 82 Olsson), Svensson, Claesson, Berg (Dk. 90 Thelin), Toivonen
İSVİÇRE: Sommer - Lang, Akanji, Djourou, Rodriguez, Xhaka, Behrami, Shaqiri, Dzemaili (Dk. 73 Seferovic), Zuber (Dk. 73 Embolo), Drmic
GOLLER: Dk. 66 Forsberg (İsveç)
KIRMIZI KART: 90+4 Lang (İsviçre)
SARI KARTLAR: Lustig (İsveç) - Behrami, Xhaka (İsviçre)
2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turu karşılaşmasında İsveç, İsviçre'yi 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla İsveç çeyrek finale yükselirken, İsviçre turnuvaya veda etti. İsveç'in çeyrek finaldeki rakibi, İngiltere - Kolombiya karşılaşmasının galibi olacak.
66'ncı dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Toivonen topu bekletmeden Forsberg'e gönderdi. Forsberg'in yaptığı sert vuruş savunmaya da çarparak ağlara gitti: 1-0.
Karşılaşma İsveç'in 1-0'lık üstünlüğü ile noktalandı.