İstiklal Caddesi'nde taraftar kavgası : 1'i bıçakla 6 yaralı, 4 gözaltı... 

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - Özgür EREN - İSTANBUL

Final Four için İstanbul'a gelen Olympiakos taraftarlarıyla bir grup taraftar arasında İstiklal Caddesi'nde kavga çıktı.

YARALILAR VAR, GÖZALTILAR OLDU

Final Four için İstanbul'a gelen ve Taksim'deki bir otelde kalan Olympiakos taraftarlarından bir bölümü İstiklal Caddesi'nde meşale yakıp sloganlar attı. Bunun üzerinde çevrede bulunanlarlar Yunan taraftarlar arasında kavga çıktı.

Kavga sırasında havai fişekler de kullanıldı. Kavgaya polis müdahale etti. Olaylarda 6 Yunan taraftarları yaralandı. Yaralılardan birinin bacağından bıcaklandığı öğrenildi. Kavgayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi ise polis merkezine götürüldü. Yaralı taraftarlardan ikisinin tedavisinin hastanede devam ettiği öğrenildi.

KAVGA ANI GÖRÜNTÜLENDİ

Olay anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenip sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntü Dökümü:

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-EK GÖRÜNTÜ

-Hastanedeki yaralı taraftarlar

