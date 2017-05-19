İstiklal caddesi'nde taraftar kavgası : 1'i bıçakla 5 yaralı, 4 gözaltı...





Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - Özgür EREN - İSTANBUL

Final Four için İstanbul'a gelen Olympiakos taraftarlarıyla bir grup taraftar arasında İstiklal Caddesi'nde kavga çıktı. Kavga sırasında havai fişekler de kullanıldı. Kavgaya polis müdahale etti. Olaylarda 5 Yunan taraftarları yaralandı. Yaralılardan birinin bacağından bıcaklandığı öğrenildi. Kavgayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi ise polis merkezine götürüldü. Yaralı taraftarlardan ikisinin tedavisinin hastanede devam ettiği öğrenildi.

Olay anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenip sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Kavgadan görüntüler (cep telefonu)

-İstiklal Caddesi'nden görüntü

-Yaralı taraftarlar

-Gözaltına alınanlar

-Detaylar