Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - Özgür EREN - İSTANBUL
Final Four için İstanbul'a gelen Olympiakos taraftarlarıyla bir grup taraftar arasında İstiklal Caddesi'nde kavga çıktı. Kavga sırasında havai fişekler de kullanıldı. Kavgaya polis müdahale etti. Olaylarda 5 Yunan taraftarları yaralandı. Yaralılardan birinin bacağından bıcaklandığı öğrenildi. Kavgayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi ise polis merkezine götürüldü. Yaralı taraftarlardan ikisinin tedavisinin hastanede devam ettiği öğrenildi.
Olay anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenip sosyal medyada paylaşıldı.
Görüntü Dökümü:
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-Kavgadan görüntüler (cep telefonu)
-İstiklal Caddesi'nden görüntü
-Yaralı taraftarlar
-Gözaltına alınanlar
-Detaylar
İstiklal caddesi'nde taraftar kavgası : 1'i bıçakla 5 yaralı, 4 gözaltı...
Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - Özgür EREN - İSTANBUL Final Four için İstanbul'a gelen Olympiakos taraftarlarıyla bir grup taraftar arasında İstiklal Caddesi'nde kavga çıktı. Kavga sırasında havai fişekler de kullanıldı. Kavgaya polis...
19 Mayıs 2017 Cuma 14:28
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