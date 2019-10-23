Son Dakika
İstikbal Mobilya Kayserispor, Yeni Malatyaspor hazırlıklarına başladı
İSTİKBAL Mobilya Kayserispor, ligin 9'uncu haftasında deplasmanda oynayacağı BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı. Süper Lig'in 8'inci haftasında evinde Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı takım 1 günlük...
SPOR 23.10.2019, 01:18
İSTİKBAL Mobilya Kayserispor, ligin 9'uncu haftasında deplasmanda oynayacağı BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı.
Süper Lig'in 8'inci haftasında evinde Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı takım 1 günlük aradan sonra BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde yoğun yağmur altında yapılan antrenmanın ilk kısmında futbolcular düz koşu yaptı. Kayserisporlu futbolcular antrenmanın 2'nci bölümünde ise pas ve yarı sahada çift kale maç yaptı. Geride kalan 8 hafta sonunda 4 beraberlik 4 yenilgi alan İstikbal Mobilya Kayserispor, 4 puan ile son sırada yer alıyor.
Süper Lig'in 8'inci haftasında evinde Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı takım 1 günlük aradan sonra BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde yoğun yağmur altında yapılan antrenmanın ilk kısmında futbolcular düz koşu yaptı. Kayserisporlu futbolcular antrenmanın 2'nci bölümünde ise pas ve yarı sahada çift kale maç yaptı. Geride kalan 8 hafta sonunda 4 beraberlik 4 yenilgi alan İstikbal Mobilya Kayserispor, 4 puan ile son sırada yer alıyor.
17°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 23 Ekim 2019
|İmsak
|05:53
|Güneş
|07:18
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:50
|Akşam
|18:19
|Yatsı
|19:39
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|8
|17
|2. Trabzonspor
|8
|15
|3. Fenerbahçe
|8
|14
|4. Başakşehir
|8
|14
|5. Malatyaspor
|8
|13
|6. Galatasaray
|8
|13
|7. Sivasspor
|8
|12
|8. Konyaspor
|8
|12
|9. Gaziantep FK
|8
|11
|10. Antalyaspor
|8
|11
|11. Göztepe
|8
|9
|12. Beşiktaş
|8
|9
|13. Ankaragücü
|8
|9
|14. Denizlispor
|8
|8
|15. Kasımpaşa
|8
|8
|16. Çaykur Rizespor
|8
|8
|17. Gençlerbirliği
|8
|6
|18. Kayserispor
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|8
|17
|2. Akhisar Bld.Spor
|8
|16
|3. Fatih Karagümrük
|8
|15
|4. Altay
|8
|15
|5. Ümraniye
|8
|14
|6. Keçiörengücü
|8
|14
|7. Balıkesirspor
|8
|13
|8. Bursaspor
|8
|12
|9. İstanbulspor
|8
|11
|10. Erzurum BB
|8
|11
|11. Adana Demirspor
|8
|10
|12. Menemen Belediyespor
|8
|8
|13. Adanaspor
|8
|7
|14. Osmanlıspor
|8
|7
|15. Altınordu
|8
|5
|16. Boluspor
|8
|5
|17. Giresunspor
|8
|5
|18. Eskişehirspor
|8
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|9
|25
|2. Man City
|9
|19
|3. Leicester City
|9
|17
|4. Chelsea
|9
|17
|5. Arsenal
|9
|15
|6. Crystal Palace
|9
|14
|7. Tottenham
|9
|12
|8. Burnley
|9
|12
|9. Sheffield United
|9
|12
|10. Bournemouth
|9
|12
|11. West Ham
|9
|12
|12. Aston Villa
|9
|11
|13. Wolverhampton
|9
|11
|14. M. United
|9
|10
|15. Everton
|9
|10
|16. Brighton
|9
|9
|17. Southampton
|9
|8
|18. Newcastle
|9
|8
|19. Norwich City
|9
|7
|20. Watford
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|9
|19
|2. Real Madrid
|9
|18
|3. Granada
|9
|17
|4. Real Sociedad
|9
|16
|5. Atletico Madrid
|9
|16
|6. Sevilla
|9
|16
|7. Villarreal
|9
|14
|8. Athletic Bilbao
|9
|13
|9. Getafe
|9
|13
|10. Valencia
|9
|13
|11. Levante
|9
|11
|12. Real Valladolid
|9
|11
|13. Osasuna
|9
|11
|14. Deportivo Alaves
|9
|11
|15. Mallorca
|9
|10
|16. Eibar
|9
|9
|17. Celta de Vigo
|9
|9
|18. Real Betis
|9
|9
|19. Espanyol
|9
|5
|20. Leganés
|9
|2