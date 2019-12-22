İstikbal Mobilya Kayserispor - Medipol Başakşehir: 1-4

Yasin DALKILIÇ - İlyas KAPLAN / KAYSERİ ()

STAT: Kadir Has

HAKEMLER: Ali Şansalan (xx), İsmail Şencan (xx), Mehmet Kısal (xx)

İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR: Lung (xxx) - Abdennour (xx), Mert (xx), Yasir (xx), Lopes (xx), Hasan Hüseyin (xx) (Dk. 90 Aksel), Djedje (xx), Emre Demir(x) (Dk. 73 Furkan x), Rienstra (xx), Ziya (xx) (Dk. 86 Ömer x), Kravets (xxx)

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok (xxx) - Clichy (xxx), Epureanu (xxx), Caiçara (xxx), Ponck (xxx) Visca (xxx), Elia (xxx) (Dk. 86 Aleksic x), İrfan Can Kahveci (xxx), Mahmut Tekdemir (xxx) (Dk. 90 Azubuike), Crivelli (xxx), Demba Ba (xxx) (Dk. 73 Mehmet Topal (x)

GOLLER: Dk. 38 Kravets (İstikbal Mobilya Kayserispor) - Dk. 5 (KK) Miguel Lopes, Dk. 10 (KK) Mert Kula, Dk. 48 Visca, Dk. 90+2 Aleksic (Medipol Başakşehir)

SARI KARTLAR: Abdennour, Djedje, Lopes (İstikbal Mobilya Kayserispor) - Clichy, Crivelli (Medipol Başakşehir)

Süper Lig'in 16'ncı hafta mücadalesinde İstikbal Mobilya Kayserispor sahasında konuk ettiği Medipol Başakşehir'e 4-1 mağlup oldu.

5'inci dakikada gelişen Medipol Başakşehir atağında kendi atak yönüne sol kattan topu alan Elia'nın ortasında Miguel Lopes'in sırtına çarpan top filelerle buluştu: 0-1.

10'uncu dakikada Medipol Başakşehir atağında Visca'nın ceza alanı kale içine attığı sert top Mert Kula'nın topuğuna çarparak filelerle buluştu: 0-2.

26'ıncı dakikada gelişen İstikbal Mobilya Kayserispor atağında Emre Demir pasında Hasan Hüseyin'in şutu kale direğine çarparak auta çıktı.

38'inci dakika İstikbal Mobilya Kayserispor atağında Hasan Hüseyin'in ceza alanı içine yaptığı ortaya sert ve düzgün bir kafa vuruşu gerçekleştiren Kravets farkı bire indiren golü attı: 1-2.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikası konuk ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

48'inci dakikada Visca'nın yerden yaptığı sert ortaya gelişine vuran Demba Ba'nın şutu filelerle buluştu: 1-3.

82'nci dakika gelişen Kayserispor atağında Ziya Alkurt ceza alanı içinden çektiği sert şutu kaleci Mert Günok kurtardı.

89'uncu dakikada Başakşehir atağında Visca Lung'la baş başa kaldı. Visca'nın şutunu kaleci Lung çıkardı.

90+3'üncü dakikada atak yönüne göre sol kanattan gelişen Medipol Başakşehir atağında İrfan Can'ın ceza alanına gönderdiği pasla buluşan Aleksic, skoru belirleyen golü attı: 1-4.