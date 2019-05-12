İstikbal Mobilya Kayserispor - Kasımpaşa maçının ardından

Yasin DALKILIÇ-İlyas KAPLAN/KAYSERİ, () -



SPOR Toto Süper Lig 32'nci haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk eden İstikbal Mobilya Kayserispor geriye düştüğü karşılaşmayı oyuna 2'nci yarı giren Asamoah Gyan'ın golleri ile 2-1 kazandı. Maç sonunda teknik direktör Hikmet Karaman, "40 puan iyi puan" diyerek taraftara, futbolculara ve yönetime teşekkür etti.

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, basın toplantısında yaptığı açıklamada şunları söyledi;

"Biz lige Kasımpaşa maçında başladık. Bugün de Allah bize Kasımpaşa maçında rahatlamayı nasip etti. Başkan, yönetim ve şehir adına takıma teşekkür ediyorum. Transfer yasağımız vardı. Mensah ve Bilal ameliyat oldu, daha sonra da Umut ameliyat oldu. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş maçları sonrası cezalanan ve sakatlanan isimlerimiz oldu. Bu dönem içerisinde Alanyaspor'a karşı ilk idmanı 7 kişi ile yaptık. Kasımpaşa maçının son 15 dakikasında Mensah 'Ben oynarım' dedi. Çok riskli bir durum Mensah'a ayrı bir teşekkür ediyorum. Mükemmel baktı gördü Asamoah'a attı. Deniz Türüç kanadından iyi ataklar yaptık ama gol atamadık. Futbol hata oyunu. 1-0 geriye düştük. Rakibin bir kişi eksik kalması oyun inisiyatifini bizim tarafımıza verdi. Mutluyuz. 40 puan iyi puan."

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli ise yaptığı maç sonu değerlendirmesinde, "Zorlu bir deplasman olacağını biliyorduk. Hafta içi yaptığımız hazırlıklar istediğimiz gibi olmadı. Kayserispor durumunu iyi değerlendirdi. Kaybetmeyi hiç düşünmediğimiz bir maçtı. Güzel bir maç oldu. Üzgünüz, söyleyecek çok fazla bir şey yok" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Hikmet Karaman'ın açıklaması

- Mustafa Denizli'nin açıklaması