İstikbal Mobilya Kayserispor - Kasımpaşa: 2-1

Yasin DALKILIÇ-İlyas KAPLAN /KAYSERİ,()

STAT: Kadir Has Stadyumu

HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu (xx), Mehmet Can Hanoğlu (xx),Yusuf Bozdoğan(xx)

İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR: Lung (xxx)-, Lopes (xx), Kana (xxx), Sapunaro (xx) Dk:70 Kucher (x), Atilla (xx) Dk:55 Gyan (xxx), Şamil (xx), Varela (xx) Dk:78 Mensah (xx), Chery (xx), Deniz (xx) , Hasan Hüseyin (xx), Kravets (xx)

KASIMPAŞA: Scuffet (xx)-, Ben Youussef (xx), Sadıku (xx), Trezeguet (xx), Pavelka (xx), Koita (xxx), Tarkan (xx), İlhan Depe (xx) Dk:68 Uğurcan (x), Hajrandınovic (xx) Dk:83 Heintz, Seıfeldin (xx), Popov (xx)

GOLLER: Dk:75-78 Gyan ( İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR) Dk:26 Ben Youssef (KASIMPAŞA)

SARI KARTLAR:Sapunaro, Mensah, Lung, Deniz (İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR) Trezeguet, Hajrondinovic (KASIMPAŞA)

KIRMIZI KART: Pavelka (KASIMPAŞA)

Spor Toto Süper Lig 32'nci hafta karşılaşmasında İstikbal Mobilya Kayserispor, sahasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek üç puanın sahibi oldu.

12'nci dakikada gelişen Kayserispor atağında Deniz Türüç'ün ceza alanına yaptığı ortaya dokunamayan Kravets mutlak gol şansını kaybetti.

23'üncü dakikada Kayserispor ceza alanından dışından kullandığı faul atışını Chery direkt kaleye vurdu. Sert şutunu kaleci Scuffet kurtardı.

25'inci dakikada gelişen Kasımpaşa atağında İlhan Depe'nin ceza alanı dışından vurduğu sert şutu kaleci Lung kornere çıkardı.

26'ıncı dakikada Bengali-Fode Koita'nın kaleci Silviu Lung'dan dönen kafa vuruşunu tamamlayan Syam Ben Youssef takımını öne geçirdi.(0-1)

35'inci dakikada Kasımpaşa mutlak gol fırsatını kaçırdı. Gelişen atakta Trezeguet'in ceza alanındaki şutunu son anda Kayserispor savunması engelledi.

43'üncü dakikada Atilla'nın şutu ceza alanı çizgisindeki Pavelka'nın eline çarptı. Hakem 36'ıncı dakika sarı kartı bulunan Pavelka'yı ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikası konuk takım Kasımpaşa'nın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

46'ncı dakikada İstikbal Mobilya Kayserispor'dan Varela'nın şutu az farkla auta gitti.

72'nci dakikada Kasımpaşa atağında Trezeguet'in pasına sert vuran Hajradinovic'in şutunu kaleci Lung kornere çıkardı.

75'inci dakikada Varela'nın ceza alanına yaptığı ortaya kafa vuruşu gerçekleştiren Gyan takımına beraberliği getiren golü attı. (1-1)

78'inci dakikada oyuna giren Mensah buluştuğu ilk topta ceza alanına yaptığı ortaya defansın üstünden kafa vuruşu yapan Gyan takımını öne geçiren golü attı. (2-1)

83'üncü dakikada gelişen Kayserispor atağında Artem Kravets'in şutunu kaleci Scuffet kornere çıkardı.

Karşılaşmada başka gol olmayınca ev sahibi İstikbal Mobilya Kayserispor, Kasımpaşa'yı 2-1 yendi.

(FOTOĞRAFLI)