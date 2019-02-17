İstikbal Mobilya Kayserispor - Göztepe: 2-1

Yasin DALKILIÇ-İlyas KAPLAN /KAYSERİ,()

STAT: Kadir Has Stadyumu

HAKEMLER: Serkan Tokat (xx), Erdem Bayık (xx),Serkan Çimen (xx)

İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR: Lung (xxx) - Lopes (xxx), Kana (xxx), Sapunaro (xx), Atilla(xx) Dk:80 Levent (x), Mensah (xxx), Şamil (xx) (Dk. 87 Varela x), Chery (xxx) , Deniz (xxx), Umut (xxx), Kravets (xx) Dk:67 Hasan Hüseyin (X)

GÖZTEPE: Beto (xx)- Gassama (xx), Trarouco (xx), Silva (xx), Agbenyenu (x) Dk:45 Berkan Emir (x), Pereira (xx), Poko (x) Dk:76 Ghilas (x), Alpaslan (xx), Gouffran (x), Halil(xx), Deniz Kadah (x) Dk:45 Jerome (x)

GOLLER: Dk:14 Chery- Dk: 88 Mensah (İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR) Dk:84 Deniz Türüç (Kendi kalesine) (GÖZTEPE)

SARI KARTLAR: Şamil, Atilla, Umut, Sapunaro (İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR) Alpaslan (GÖZTEPE)

Spor Toto Süper Lig 22'nci hafta karşılaşmasında İstikbal Mobilya Kayserispor sahasında konuk ettiği Göztepe'yi 2-1 yendi

8'inci dakikada Chery'in ceza alanı dışından kaleci cepheden gören noktada kullandığı frikik atışını kaleci Beto güçlükle kurtardı.

14'ncü dakikada gelişen Kayserispor atağında Deniz'in ortasına düzgün ve sert kafa vuruşu yapan Chery takımını 1-0 öne geçirdi.

40'ncı dakikada ceza alanı dışından faul atışı kazanan Göztepe'de Gouffran'ın ceza alanı içine yaptığı ortaya kafa vuruşu gerçekleştiren Alpaslan'ın kafa şutunu İstikbal Mobilya Kayserispor kalecisi Lung güçlükle kornere çıkardı.

İlk 45 dakika Kayserispor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

53'üncü dakikada Göztepe ceza alanına yapılan ortaya kontrol eden Kravets'in şutu auta çıktı.

68'inci dakikada Göztepe'de iki oyuncuyu çalımla geçen Umut Bulut'un sert şutunu kaleci Beto, iki hamlede güçlükle kurtardı.

80'inci dakikda Castro'nun ortasını önünde bulunan Ghilas'ın şutu farklı şekilde auta gitti.

83'üncü dakikada Göztepe'de Halil Akbunar'ın ceza alanı dışından çektiği şutu kaleci Lung kornere çıkardı.

84'üncü dakikada Göztepe Berkan Emir'in ayağından korner atışını kullandı. Deniz Türüç'ün ters kafa vuruşu gol çizgisini geçince maçın hakemi Serkan Tokat golü verdi. (1-1)

88'inci dakikada Chery'nin sol kanattan yaptığı ortaya Mensah, Göztepe ceza alanı içinde vurdu. Top filelerle buluştu.(2-1)

Karşılaşma İstikbal Mobilya Kayserispor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

(FOTOĞRAFLI)