Son Dakika
İstikbal Mobilya Kayserispor genel kurul kararı aldı
İstikbal Mobilya Kayserispor yönetimi yaptığı toplantıda olağanüstü genel kurula gitme karar aldı. Süper Lig ekiplerinden İstiklal Mobilya Kayserispor'da yönetim kurulu, Hamdi Elcuman başkanlığında toplantı gerçekleştirdi. Yapılan...
SPOR 15.11.2019, 17:58
İstikbal Mobilya Kayserispor yönetimi yaptığı toplantıda olağanüstü genel kurula gitme karar aldı.
Süper Lig ekiplerinden İstiklal Mobilya Kayserispor'da yönetim kurulu, Hamdi Elcuman başkanlığında toplantı gerçekleştirdi. Yapılan toplantıda olağanüstü genel kurul kararı alınırken, genel kurulun 30 Kasım Cumartesi günü yapılacağı öğrenildi.
Kayserispor'da son genel kurul 29 Haziran'da yapılmış ve Erol Bedir başkan seçilmişti. Ancak takımdaki kötü gidişatın ardından Bedir, istifa etmişti. Erol Bedir'in istifasının ardından yönetim kurulu içerisinde bulunan Hamdi Elcuman, başkanlık görevini yürütmüştü. Bu akşam yapılan toplantıda ise yönetim kurulu oy birliği ile seçim kararı aldı.
Süper Lig ekiplerinden İstiklal Mobilya Kayserispor'da yönetim kurulu, Hamdi Elcuman başkanlığında toplantı gerçekleştirdi. Yapılan toplantıda olağanüstü genel kurul kararı alınırken, genel kurulun 30 Kasım Cumartesi günü yapılacağı öğrenildi.
Kayserispor'da son genel kurul 29 Haziran'da yapılmış ve Erol Bedir başkan seçilmişti. Ancak takımdaki kötü gidişatın ardından Bedir, istifa etmişti. Erol Bedir'in istifasının ardından yönetim kurulu içerisinde bulunan Hamdi Elcuman, başkanlık görevini yürütmüştü. Bu akşam yapılan toplantıda ise yönetim kurulu oy birliği ile seçim kararı aldı.
19°
kapalı
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 15 Kasım 2019
|İmsak
|06:17
|Güneş
|07:45
|Öğle
|12:54
|İkindi
|15:29
|Akşam
|17:53
|Yatsı
|19:15
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|11
|21
|2. Fenerbahçe
|11
|20
|3. Trabzonspor
|11
|19
|4. Alanyaspor
|11
|19
|5. Başakşehir
|11
|19
|6. Galatasaray
|11
|19
|7. Malatyaspor
|11
|18
|8. Beşiktaş
|11
|18
|9. Gaziantep FK
|11
|15
|10. Çaykur Rizespor
|11
|14
|11. Göztepe
|11
|13
|12. Konyaspor
|11
|13
|13. Kasımpaşa
|11
|12
|14. Denizlispor
|11
|11
|15. Antalyaspor
|11
|11
|16. Gençlerbirliği
|11
|10
|17. Ankaragücü
|11
|9
|18. Kayserispor
|11
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|11
|21
|2. Fatih Karagümrük
|11
|19
|3. Ümraniye
|11
|18
|4. Balıkesirspor
|11
|18
|5. Akhisar Bld.Spor
|11
|18
|6. Erzurum BB
|11
|18
|7. Keçiörengücü
|11
|18
|8. Bursaspor
|11
|17
|9. Menemen Belediyespor
|11
|17
|10. Altay
|11
|15
|11. Adana Demirspor
|11
|12
|12. İstanbulspor
|11
|12
|13. Giresunspor
|11
|12
|14. Boluspor
|11
|10
|15. Osmanlıspor
|11
|10
|16. Adanaspor
|11
|8
|17. Altınordu
|11
|7
|18. Eskişehirspor
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|12
|34
|2. Leicester City
|12
|26
|3. Chelsea
|12
|26
|4. Man City
|12
|25
|5. Sheffield United
|12
|17
|6. Arsenal
|12
|17
|7. M. United
|12
|16
|8. Wolverhampton
|12
|16
|9. Bournemouth
|12
|16
|10. Burnley
|12
|15
|11. Brighton
|12
|15
|12. Crystal Palace
|12
|15
|13. Newcastle
|12
|15
|14. Tottenham
|12
|14
|15. Everton
|12
|14
|16. West Ham
|12
|13
|17. Aston Villa
|12
|11
|18. Watford
|12
|8
|19. Southampton
|12
|8
|20. Norwich City
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|12
|25
|2. Real Madrid
|12
|25
|3. Atletico Madrid
|13
|24
|4. Sevilla
|13
|24
|5. Real Sociedad
|13
|23
|6. Athletic Bilbao
|13
|20
|7. Getafe
|13
|20
|8. Granada
|13
|20
|9. Valencia
|13
|20
|10. Osasuna
|13
|19
|11. Villarreal
|13
|18
|12. Levante
|13
|17
|13. Real Valladolid
|13
|17
|14. Deportivo Alaves
|13
|15
|15. Eibar
|13
|15
|16. Mallorca
|13
|14
|17. Real Betis
|13
|13
|18. Celta de Vigo
|13
|9
|19. Espanyol
|13
|8
|20. Leganés
|13
|6