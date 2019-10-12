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İstikbal Mobilya Kayserispor'da, Kasımpaşa hazırlıkları sürüyor
İlyas KAPLAN/KAYSERİ, () - İstikbal Mobilya Kayserispor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada takımın yeni teknik direktörü Samet Aybaba yönetiminde Kasımpaşa ile oynayacakları maçın hazırlıklarını sürdürdü. Ligin 8'inci...
SPOR 12.10.2019, 14:53
İlyas KAPLAN/KAYSERİ, () -
İstikbal Mobilya Kayserispor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada takımın yeni teknik direktörü Samet Aybaba yönetiminde Kasımpaşa ile oynayacakları maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Ligin 8'inci haftasında 20 Ekim Pazar günü Kasımpaşa sahasında konuk edecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor, maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Samet Aybaba, yönetiminde futbolcular antrenmana ısınma çalışması ile başladı. Oyuncular sonrasında yarı saha hücum ve savunma çalışması yaptı. İzinli olan Umut Bulut, Emmanuel Adebayor antrenmanda yer almadı.
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