Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Hawaii’de uçak düştü: 9 ölü
İran: Ülkenin bütünlüğüne zarar verecek her tehdide karşı hazırız
İran'dan ABD'nin tehtidine net cevap
Trump: İran’a saldırı emrini 10 dakika kala geri çektim
Trump: İran’a saldırı emriyle ilgili...
Ali Kemal Özcan, Öcalan'ın verdiğini öne sürdüğü mektubu okudu
Öcalan'ın verdiği mektubu okudu

İstikbal Mobilya Kayserispor'da genel kurul ertelendi

İSTİKBAL Mobilya Kayserispor'un olağanüstü genel kurulu yeterli çoğunluk sağlanamaması nedeniyle 29 Haziran'a ertelendi. Kayserispor'da bugün yapılması planlanan olağanüstü genel kurula, başkan yardımcısı Naci Bedir ve basın sözcüsü...

İstikbal Mobilya Kayserispor'da genel kurul ertelendi
İSTİKBAL Mobilya Kayserispor'un olağanüstü genel kurulu yeterli çoğunluk sağlanamaması nedeniyle 29 Haziran'a ertelendi.
Kayserispor'da bugün yapılması planlanan olağanüstü genel kurula, başkan yardımcısı Naci Bedir ve basın sözcüsü Orhan Taşçı katıldı. Kadir Has Kongre Merkezi'ndeki genel kurul yeterli çoğunluk sağlanamaması nedeniyle 29 Haziran Cumartesi'ye ertelendi. Genel kurul haftaya aynı yerde çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirilecek.
Basın sözcüsü Orhan Taşçı, yeterli çoğunluğun sağlanamadığını belirterek, "Genel kurul inşallah 29 Haziran tarihinde geniş katılımla yapılacaktır. Başkanımız Erol Bedir hafta içinde kendi beyanatına göre aday olmayacağını söyledi. Burada önemli olan şahıslar değil,  Kayserispor'dur. Kurtuluş reçetesi ne olur onun peşindeyiz. Önemli olan da o. İnşallah bir hafta sonra genel kurulumuzu yapacağız. Kayserispor sahipsiz kalmayacaktır" dedi.
'DENİZ TÜRÜÇ'ÜN MUTLU OLMASI ÖNEMLİ'
Orhan Taşçı, Deniz Türüç hakkında çıkan haberler hakkında da, "Deniz Türüç nerede mutlu ise orada oynamasını istiyoruz. Ortada bir sözleşme var. Deniz, değerli ve başarılı bir futbolcu, Milli Takım'da da oynayan, gelecek vadeden bir futbolcu. Şu an için Deniz Türüç hakkında genel bir teklif yok, gelirse onu da değerlendiririz" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Genel kurulun yapılacağı salondan görüntü
- İstikbal Mobilya Kayserispor Basın sözcüsü Orhan Taşçı'nın açıklamaları
- Genel detay

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328