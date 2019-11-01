İstikbal Mobilya Kayserispor - Bayrampaşa A.Ş: 2-0 (Ziraat Türkiye Kupası)

Yasin DALKILIÇ-İlyas KAPLAN /KAYSERİ,()

STAT: Kadir Has

HAKEMLER: Özgüç Türkalp (xx), Önder Yılmaz (xx), Anıl Usta (xx)

İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR: İsmail (xxx), Ramazan (xx), Atilla(xx), Levent (x), Nurettin(xx), Ömer(xx) (Dk.82 Ziya x), Aksel(xx) (Dk. 82 Hasan Hüseyin xxx), Mert (xx), Ntep (xx) (Dk.110 Furkan x), Ercan(xx), Tavares(xx) (Dk. 38 Ümran xx)

BAYRAMPAŞA: Cengizhan (xx), Melih (xx), Ege (xx), Hüseyin (xx), Mehmet Sefa (xx), Savaş (xx) (Dk. 90+6 Hüseyin Tokmak x), Hakkı İsmet (xx), İbrahim Köse (xx) (Dk. 90+6 Hüseyin Cankut xx), Erdem(xx) (Dk. 90+6 Bünyamin x), Muhammed (xx) (Dk:84 Mertcan x), Hıfsullah İsmail (xx)

GOLLER: Dk. 90+4 Ümran, Dk. 117 Hasan Hüseyin (İstikbal Mobilya Kayserispor)

KIRMIZI KART: Dk: 90 Atilla (İstikbal Mobilya Kayserispor)

SARI KARTLAR: Ntep, Levent, (İstikbal Mobilya Kayserispor) Mehmet Sefa, Muhammed, Hüseyin, Savaş, Bünyamin (Bayrampaşa)

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü turunda İstikbal Mobilya Kayserispor sahasında ağırladığı Bayrampaşa'yı normal süresi 0-0 biten karşılaşmada uzatma dakikalarında bulduğu gollerle 2-0 yenerek bir üst tura yükseldi.

Karşılaşmanın normal süresi 0-0 sona erdi.

90+4'üncü dakikada gelişen İstikbal Mobilya Kayserispor atağında Nurettin sol kanattan yaptığı ortaya Ümran Zambak sert ve düzgün bir kafa vuruşu yaparak takımını 1-0 öne geçirdi.

117'nci dakikada Hasan Hüseyin atak yönüne göre sol kanattan kendi getirdiği topa hareketlendi. Defans oyuncusu Ege'yi geçen Hasan Hüseyin'in ceza alanı içinden çektiği şut filelerle buluştu: 2-0

Karşılaşma ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

