İstikbal Mobilya Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor: 1-1

Yasin DALKILIÇ - İlyas KAPLAN / KAYSERİ ()

STAT: Kadir Has

HAKEMLER: Koray Gençerler (xx), İbrahim Çağlar Uyarcan (xx), Volkan Ahmet Narinç (xx)

İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR: Lung (xx) - Levent (xx), Kana-Bıyık (xx), Sapunaru (xx), Kucher (xx), Atila (xx), Varela (xxx) (Dk. 90 Bilal x), Chery (xx), Deniz (xx) , Hasan Hüseyin (xx), Kravets (xx)

AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar (xx) - Sackey (xx), Welinton (xx), Nsakala (xx), Villafanez (xx) (Dk. 81 Ceyhun x), Caulker (xxx), Ozan Tufan (xx), Efecan (xx) (Dk. 90 Hasan x), Djalma Campos (xx) (Dk. 70 Fernandes x), Cenk Ahmet (xx), Cisse (xx)

GOLLER: Dk. 9 Varela (İstikbal Mobilya Kayserispor) - Dk. 23 Caulker (Aytemiz Alanyaspor)

SARI KARTLAR: Hasan Hüseyin (İstikbal Mobilya Kayserispor) - Sackey, Djalma (Aytemiz Alanyaspor)

Spor Toto Süper Lig'de İstikbal Mobilya Kayserispor sahasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

4'üncü dakikada Aytemiz Alanyaspor atağında Sackey'in yakın mesafede yaptığı kafa vuruşunu kaleci Lung çıkardı.

9'uncu dakikada Aytemiz Alanyaspor'un orta alanda kaptırdığı topu alan Hasan Hüseyin defansın arkasına hareketlenen Varela'ya pasını aktardı. Kaleci ile baş başa kalan Varela topu filelerle buluşturdu: 1-0.

15'inci dakikada Aytemiz Alanyaspor'un kullandığı korner atışı tehlike yarattı. Savunmada seken topu önünde bulan Cisse'nin vuruşunu kale çizgisine yakın bir yerden Kana-Bıyık uzaklaştırdı.

18'inci dakikada Aytemiz Alanyaspor'un atağında Cisse, Kana-Bıyık'ın müdahalesiyle sakatlandı. Devam eden oyunda Isaac Sackey'in röveşata denemesi farklı şekilde auta gitti.

23'üncü dakikada Aytemiz Alanyaspor Nskala'nın ceza alanı içine yaptığı ortaya kafa vuruşu yapan Caulker kaleci Lung'u mağlup etti: 1-1.

33'üncü dakikada Ozan Tufan'ın sol kanattan ceza alanı çizgisine yakın bir yere attığı pasa gelişine vuran Villafanez'in şutu az farkla auta gitti.

45+2'nci dakikada İstikbal Mobilya Kayserispor'da Atila Turan'ın ceza alanı dışından vurduğu şutu kaleci Haydar güçlükle kornere çıkardı.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikası 1-1 sona erdi.

53'üncü dakikada gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Cenk Ahmet'in ceza alanına ortasında kafa vuruşu yapan Ozan Tufan'ın şutu farklı şekilde auta gitti.

82'nci dakikada Varela'nın ceza alanına yaptığı ortaya Deniz Türüç vurdu. Top kaleci Haydar'da kaldı.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

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