İstikbal Mobilya Kayserispor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

İlyas KAPLAN / KAYSERİ () - İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig’in 30’uncu haftasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

İstikbal Mobilya Kayserispor, Pazar günü evinde oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde sürdürdü. Sarı-kırmızılı takım, 3 grup halinde çalıştı. As futbolcular ısınma, kondisyon ve pas çalışması yaparken, sakatlıktan dönen isimler ve U21 takımı ağırlıklı kadro da yarı saha pres ve savunma çalışması yaptı. Asamoah Gyan, Kucher, Şamil ve Varela de takımdan ayrı düz koşu yaptı. Hikmet Karaman, antrenmanı sık sık durdurarak futbolcularına uyarılarda bulundu. Sakatlıkları devam eden Bernard Mensah ve Umut Bulut'un katılmadığı antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü.

(FOTOĞRAFLI)