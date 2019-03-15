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İşte Şenol Güneş'in milli kadrosu 

İşte Şenol Güneş'in milli kadrosu  Burak Yılmaz, Emre Belözoğlu, Gökhan Gönül ve Mert Günok yeniden milli takımda  Efecan Karaca, Dorukhan Toköz, Emre Kılınç, Uğurcan Çakır, Güven Yalçın, Ozan Kabak ve Muhammet Şengezer ilk...

İşte Şenol Güneş'in milli kadrosu 

İşte Şenol Güneş'in milli kadrosu 

Burak Yılmaz, Emre Belözoğlu, Gökhan Gönül ve Mert Günok yeniden milli takımda 

Efecan Karaca, Dorukhan Toköz, Emre Kılınç, Uğurcan Çakır, Güven Yalçın, Ozan Kabak ve Muhammet Şengezer ilk kez milli takıma davet edildi

İSTANBUL,()

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda karşılaşacağı Arnavutluk ve Moldova  maçlarının aday kadrosu açıklandı. 
Efecan Karaca, Dorukhan Toköz, Emre Kılınç, Uğurcan Çakır, Güven Yalçın, Ozan Kabak ve Muhammet Şengezer ilk kez milli takıma davet edildi.
Teknik direktör Şenol Güneş, 22 Mart'ta deplasmanda Arnavutluk ve 25 Mart'ta da Eskişehir'de oynanacak Moldova mücadeleleri için şu isimleri kadroya dahil etti: 
KALECİLER: Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır, Sinan Bolat
DEFANS: Gökhan Gönül, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Hasan Ali Kaldırım, Emre Taşdemir
ORTA SAHA: Deniz Türüç, Efecan Karaca, Yusuf Yazıcı, Dorukhan Toköz, Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Mehmet Topal, Oğuzhan Özyakup, Okay Yokuşlu, Emre Kılınç, Hakan Çalhanoğlu
FORVET: Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Yunus Mallı, Güven Yalçın

(FOTOĞRAFLI)

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