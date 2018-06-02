İşte Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un listeleri 

Fenerbahçe Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda başkan adayları yönetim listelerini seçim divan başkanlığı'na iletti.
Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un yönetim listeleri şöyle:
AZİZ YILDIRIM'IN LİSTESİ
Mithat Yenigün
Mehmet Kocadon
Nihat Özbağı
Mahmut Uslu
İlhan Yüksel Ekşioğlu
Mehmet Şekip Mosturoğlu
Ömer Temelli
Önder Fırat
Ozan Balaban
Ahmet Özokur
Fatih Öztürk
Selim Kosif
Ahmet Ketenci
Metin Doğan
ALİ KOÇ'UN LİSTESİ
Semih Özsoy
Nevres Erol Bilecik
Mehmet Burhan Karaçam
Sevil Zeynep Becan
Şaban Erdikler
Mustafa Tankut Turnaoğlu
Fethi Pekin
Metin Şen
Turhan Şahin
Mustafa Kemal Danabaş
Acar Sertaç Komşuoğlu
Simla Türker Bayazıt
Ömer Okan
Burak Çağlan Kızılhan
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Statta yapılan kongreden detaylar
Mustafa AKIN - Serhan TÜRK - Olgucan KALKAN / İstanbul,()