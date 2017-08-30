İstanbulsporlu İbrahim Nazilli Belediyespor yolunda

İKİNCİ Lig Kırmızı Grup'ta sezona Kahramanmaraşspor galibiyetiyle başlayan Nazilli Belediyespor, aradığı golcüyü İstanbul'da buldu.
Basın Sözcüsü Özgen Türker'in, "TFF 1'inci Lig'den golcü alacağız" açıklamasının ardından siyah beyazlıların İstanbulsporlu İbrahim Yılmaz'la temasa geçtiği öğrenildi. Kadrosunda Nemanja Kojic ve Şaban Genişyürek gibi forvetleri bulunduran İstanbulspor'un İbrahim'i Nazilli Belediyespor'a vermeye sıcak baktığı bildirildi.
Medipol Başakşehir'de futbola başlayıp, Darıca Gençlerbirliği, Altınordu ve Şanlıurfaspor'da da görev yapan 23 yaşındaki golcünün bayramda sonra Nazilli'ye gelerek siyah beyazlı kulüple sözleşme imzalaması bekleniyor.
Basın Sözcüsü Özgen Türker'in, "TFF 1'inci Lig'den golcü alacağız" açıklamasının ardından siyah beyazlıların İstanbulsporlu İbrahim Yılmaz'la temasa geçtiği öğrenildi. Kadrosunda Nemanja Kojic ve Şaban Genişyürek gibi forvetleri bulunduran İstanbulspor'un İbrahim'i Nazilli Belediyespor'a vermeye sıcak baktığı bildirildi.
Medipol Başakşehir'de futbola başlayıp, Darıca Gençlerbirliği, Altınordu ve Şanlıurfaspor'da da görev yapan 23 yaşındaki golcünün bayramda sonra Nazilli'ye gelerek siyah beyazlı kulüple sözleşme imzalaması bekleniyor.
FOTOĞRAFLI