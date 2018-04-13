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İstanbulspor - Gaziantepspor: 4 - 0

İSTANBUL,() İSTANBULSPOR: Okan-  Mehmet Zeki, Nascimento, Tuncer, Onur Kolay, Eslem, Kubilay, Halil Yılmaz (Dk. 77 Cajic), Yusuf, Zafer (Dk. 64 İbrahim Halil Çolak), Kojic xx (Dk. 64 Bougouhi) GAZİANTEPSPOR: Adnan-  Hüseyin, Deniz, İlker (Dk....

İstanbulspor - Gaziantepspor: 4 - 0

İSTANBUL,()

İSTANBULSPOR: Okan-  Mehmet Zeki, Nascimento, Tuncer, Onur Kolay, Eslem, Kubilay, Halil Yılmaz (Dk. 77 Cajic), Yusuf, Zafer (Dk. 64 İbrahim Halil Çolak), Kojic xx (Dk. 64 Bougouhi)
GAZİANTEPSPOR: Adnan-  Hüseyin, Deniz, İlker (Dk. 79 Yusuf), Oktay, Gökhan (Dk. 61 Ahmet Olgun), Mustafa Bayram, Zeki Sinanoğlu, Erdal Ahmet, Serhan, Mehmet Sait (Dk. 61 Harun Enes)
GOLLER: Dk. 18 Kojic, Dk. 42 Mehmet Zeki, Dk. 63 Wellington, Dk. 74 Halil İbrahim (İstanbulspor)
SARI KARTLAR: Serhan Yılmaz (Gaziantepspor)

SPOR Toto 1'inci Lig'in 31'inci haftasında İstanbulspor sahasında Gaziantepspor'u 4-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 18'inci dakikada Kojic, 42'nci dakikada Mehmet Zeki, 63'üncü dakikada Wellington ve 74'üncü dakikada Halil İbrahim attı. Bu sonucun ardından İstanbulspor puanını 46'ya yükseltirken, daha önce küme düşmesi kesinleşen Gaziantepspor ise 7 puanda kaldı.

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