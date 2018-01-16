İstanbulspor - Fenerbahçe maçının ardından

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe deplasmanda İstanbulspor'u 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Mücadelenin ardından iki takımın teknik sorumluları maçın oynandığı Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu



İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı, iyi oynamalarına rağmen mağlup olarak elendiklerini belirterek, "İlk maçı 2-0 kaybetmiştik. Fenerbahçe gibi bir takıma karşı sonucu çevirmek kolay değil. İlk maça göre daha hücumcu bir takımla sahaya çıktık. Maçın ilk yarısında 3 net pozisyonu değerlendiremedik. Fenerbahçe gibi takıma karşı pozisyonları değerlendiremezseniz sonuç alamazsınız. Karambolden bir gol yedik. Barajdan kaleci topu göremedi. İyi oynadık" dedi.



KOCAMAN: "İLK MAÇTAKİ SKOR AVANTAJIMIZI KULLANMAYI BAŞARDIK"



Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman ise 2-0 kazandıkları ilk maçtaki avantajı kullanmak için sahaya çıktıklarını belirterek, "Bunu başardık. İstanbulspor ilk maçta çetin ceviz olduğunu göstermişti. İlk yarıda organize oynadılar. Çıkış alanlarını engelleyemedik. İkinci yarı yapmamız gereken tek şey vardı, onu da gerçekleştirdik. Topun bizde kalma süresini uzatmamız ve rakibi oyundan düşürmemiz gerekiyordu, onu da başardık" dedi.



"YİĞİTHAN'IN DURUMU BELLİ DEĞİL"



Maçın sonlarına doğru kontrolü tamamen ellerine aldıklarını vurgulayan Kocaman şunları söyledi:

"Son dakikalarda gelen gol moral verecek durum oluşturdu. Turu geçtiğimiz için mutluyuz. Bu saatten sonra fikstürü değiştirme şansımız yok. Ciddiyet ve istek bakımından biraz daha üstüne koyarak ilerlemek istiyoruz."



Sparta Rotterdam'a kiralanan ancak bugün oynanan İstanbulspor mücadelesinde sakatlanarak maçı yarıda bırakan Yiğithan Güveli ile ilgili konuşan Kocaman, "Durumu henüz belli değil. Sakatlığından dolayı son derece üzgünüm. Kendisiyle geçen sezon çalışmış bir hocanın onu istemesinin ardından sakatlığı büyük şanssızlıktı. Biraz daha oynayarak göndermeyi istiyorduk. Sakatlığının derecesini şimdilik bilmiyorum" diyerek sözlerini noktaladı.