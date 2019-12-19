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İstanbulspor - Fenerbahçe maçının ardından

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur rövanş maçında Fenerbahçe deplasmanda İstanbulspor’u 2-0 mağlup ederken, müsabakanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ve İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı, karşılaşmayı değerlendirdiler. İyi...

SPOR 18.12.2019, 23:52
İstanbulspor - Fenerbahçe maçının ardından
Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur rövanş maçında Fenerbahçe deplasmanda İstanbulspor’u 2-0 mağlup ederken, müsabakanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ve İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı, karşılaşmayı değerlendirdiler.
İyi bir skorla bir üst tura çıktıklarını dile getiren Ersun Yanal, "Bu tür maçları oynamak çok zor. Birçok takım sıkıntı çekebiliyor. Farklı kulvardaki takımlar daha üst kulvardaki takımlara karşı kazanabiliyorlar. Bugünkü oyun kontrolü oyuncularımızdaydı. İlk maçın da verdiği skorla rahat bir maç oldu. Oyuncularımı tutumlarından dolayı tebrik ediyorum. Zaman zaman gol pozisyonları da olsa onları gole çevirememek aslında beceriyi artırabileceğimiz bir şeydi. Rakibimiz bizi iyi ağırladı, onlara saygı duyuyoruz. Biz Fenerbahçe olarak oyuna odaklanıp, oyunu düşünen bir kulübüz. Bundan önceki maçlarda da kendi kazanımlarımızı kayıplarımızı biliyoruz. Özellikle dış sahadaki etkisizliğimiz olmuştu. Dış sahadaki maçlarda iç sahaya göre daha duyarsız olduğunu ve Fenerbahçe’nin bu tepkiyi göstermesi gerektiğini söylemiştim. Bugün de bir dış sahaydı. Rakip kim olursa olsun oynamaya çalıştık. Bizim bir oyunumuz var. Pas oyununu zaman zaman geçişleri iyi yapmak ve bunu geliştirmek zorundayız ki, ligde elde ettiğimiz istatistiklerimizi artılarımızı daha da geliştirelim. Uzun bir yoldayız. Ligin sonuna kadar da bu finali yakalamak zorundayız. Oynayan tüm oyuncuların performansı için onları kutluyorum” ifadelerini kullandı.
ERSUN YANAL: FUTBOLUN DIŞINDA SÖYLEMLERLE BURADA OLMAK İSTEMİYORUM
Futbolun dışında bir şeylerin konuşulmasının herkesi yorduğunu söyleyen Yanal, şöyle konuştu: "Futbolun dışında çok şey konuşuluyor. Futbolun dışında bir şeyler konuşmak bizleri yordu. Ligimizi, futbolumuzu ve sporumuzu yordu. Futbolun dışında söylemlerle burada olmak istemiyorum. Cüneyt hoca uluslararası platformda gücünü kanıtlamış bir hakem. Elbette sorunlar yaşadık bütün hakemlerle. Bunları kapatıp güzel bir derbi oynamak en büyük hedefim. Bütün rakiplerimize saygı duyarak futbola odaklı kalmak istiyoruz. Bizim gücümüz de ortada. Kendi sahamızda iyi oynuyoruz. Kendi sahamızdaki tepkiyi dışarıda koyamıyoruz. Rakibimizin gücü hedefi belli. Baktığımızda puan cetvelinde yakınlık belli. Ligin çok daha başındayız ve bunu kazanmak için sahaya çıkacağız. Kadıköy çok farklı. Biz bu farkı her yerde yapmalıyız. Umarım futbol kazanır. Futbol dışında bir şeyin konuşulmadığı bir maç diliyorum."
"EKSİKLERE SIĞINACAK DEĞİLİZ"
Derbi öncesinde takımdaki son durumun sorulması üzerine Ersun Yanal, "Galatasaray maçında da eksiklerimiz vardı, bunlara alıştık. Futbol bir taraftan farklı bir yüzü. Buna sığınacak değiliz. Olsalar tabii ki de iyi olurdu. Ama sonuçta gerçekler bunlar. İyi bir takımız. Bazı oyuncularımız olmadığında da iyi takım olduğumuzu gösterdik. Onlar da katıldığında daha iyi takım olacağız. Bu süreci birlikte doğru yönetmeliyiz. Kenetlenip şampiyonluğa götürecek takım olacağız. Kendi içimizde problem yok ama dışarıda konuşuluyor. Bizim odaklandığımız oyunumuz daha iyi nasıl olur diye çözüm arıyoruz. Birçok konuda yaptığımız performans konusunda lideriz. İyi şeyler yapıyoruz. Bunları sonuca çevirmekte ve ortaya koyduğumuz gücü tavra dönüştürmeyi çözdükten sonra rakiplerimizle beraber yolumuza devam ediyoruz. Bizim artık daha iyi olmamız gerekiyor. Çok geç toplanan bir takım olduk. Sonradan katılan oyuncularla hazırlık yapamadık. Ama bunlar hep konuştuğumuz konu. Önümüze bakmalıyız ki, bunu fırsata çevirme fırsatımız var. Güçlü bir camiayız” dedi.
"OYUNCULAR GERÇEKTEN FEDAKAR DAVRANIYOR"
Takımdaki oyuncuların farklı pozisyonlarda oynaması ile ilgili gelen soruya deneyimli teknik adam, "Bu performans ile lig performansını kıyaslamak zor. Ama en azından Deniz’in fedakarlığının çözüm olabileceğini konuştuk. Deniz de bunu seve seve kabul ediyor. Oyuncularımızın bütün bu seçimlerde yaklaşımları ile alakalı sorun yaşamıyoruz. Onlar gerçekten fedakar davranıyor. Umarım bir an önce bu konudaki sorunumuzu çözeriz. Kolay değil, Türkiye liginde takımların yaşadığı sıkıntılar var. Biz bu oyuncularla ligin birçok performansında yine öndeyiz. Ufak tefek problemlerimiz var. Kale çizgisinden top geçtiğinde haklı, geçmediğinde haksızsınız. Taraftarımızdan zaman zaman hoşgörü bekliyoruz. Hiçbir zaman da onların coşkusunun karşılığı olan sorumluluktan vazgeçmeyeceğiz” yanıtını verdi.
TAMER AVCI: İYİ BİR MÜCADELE OLDU
İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı ise şöyle konuştu: "Bugün iyi bir mücadele oldu. Biliyorsunuz ilk maçta 4-0’dan dolayı Fenerbahçe’nin çok büyük avantajı vardı. Biz de bundan dolayı gençlerimize önem verdik. Çok iyi bir altyapı jenerasyonumuz var. U19 takımımız grubunda da çok başarılı. Oradan 3-4 oyuncumuzu oynattık. Fenerbahçe’ye başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Ersun Yanal'ın açıklamaları
- Tamer Avcı'nın açıklamaları

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