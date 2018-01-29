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İstanbulspor - Denizlispor: 2-1

İSTANBUL, () STAT: Atatürk Olimpiyat HAKEMLER: Sarper Barış Saka, Emrah Ünal, Burak Cansız İSTANBULSPOR: Okan Kocuk, Mehmet Zeki Çelik, Yalçın Kılınç, Wellington, Oğuzhan Berber, Kubilay Aktaş, Cajic (Dk. 80 Eslem Öztürk), Onur Ergün,...

İstanbulspor - Denizlispor: 2-1

İSTANBUL, ()

STAT: Atatürk Olimpiyat
HAKEMLER: Sarper Barış Saka, Emrah Ünal, Burak Cansız
İSTANBULSPOR: Okan Kocuk, Mehmet Zeki Çelik, Yalçın Kılınç, Wellington, Oğuzhan Berber, Kubilay Aktaş, Cajic (Dk. 80 Eslem Öztürk), Onur Ergün, Muhammed Demirci (Dk. 58 Onur Kolay), İbrahim Halil Çolak, Kojic (Dk. 69 İbrahim Yılmaz)
DENİZLİSPOR: Asil Kaan Güler, Canberk Aydın, Cenk Güvenç, Burak Altıparmak (Dk. 85 Cihan Özkaymak), Kerem Can Akyüz, Alperen Babacan, Berkan Afşarlı (Dk. 46 İsmail Haktan Odabaşı), Ziya Alkurt, Hasan Kılıç (Dk. 90+1 Veli Acar), Barış Örücü, Eze
GOLLER: Dk. 26 İbrahim Halil Çolak, Dk. 68 (KK) Kerem Can Akyüz (İstanbulspor) - Dk. 77 Hasan Kılıç (Denizlispor)
SARI KARTLAR: Kerem Can Akyüz (Denizlispor) - Mehmet Zeki Çelik, Onur Kolay, Eslem Öztürk (İstanbulspor)

TFF 1'inci Lig 19'uncu hafta maçında İstanbulspor kendi sahasında Denizlispor'u 2-1 yendi.

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