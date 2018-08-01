İstanbulspor'dan Fenerbahçe'ye ziyaret

İSTANBUL () - İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ve beraberindeki heyet, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u ziyaret etti.

Fenerbahçe ile Cagliari arasında oynanacak hazırlık maçı öncesinde sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, misafirlerini makamında ağırladı. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleştirilen görüşmede iki kulüp başkanının yanı sıra Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy ve yönetim kurulu üyelerinden Mustafa Kemal Danabaş ile İstanbulspor Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Yurttaş ve Bayram Saral da yer aldı.

Ziyarette başkanlar birbirlerine forma hediye etti. Koç, Sarıalioğlu'na hediye ettiği formanın üzerine "Sevgili Başkan, yeni sezonda İstanbulspor'un yolu açık, şansı bol olsun. Kalpler Beraber" yazarak imza attı.

FOTOĞRAFLI