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İstanbulspor'da Tekke'nin yardımcılığına Yattara getirildi
SPOR 31.01.2020, 18:04
TFF 1'inci Lig ekiplerinden İstanbulspor, teknik direktör Fatih Tekke'nin yardımcılığına eski Trabzonspor futbolcusu İbrahima Yattara'yı getirdiğini açıkladı.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "İbrahima Yattara bugün itibari ile teknik direktörümüz Fatih Tekke’nin ekibine katılmış ve İstanbulspor’da antrenörlük hayatına başlamıştır. Kendisine başarılar diliyor, hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyoruz" denildi.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "İbrahima Yattara bugün itibari ile teknik direktörümüz Fatih Tekke’nin ekibine katılmış ve İstanbulspor’da antrenörlük hayatına başlamıştır. Kendisine başarılar diliyor, hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyoruz" denildi.
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