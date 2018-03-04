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İstanbulspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2-2 

İSTANBUL,() STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu HAKEMLER: Bülent Birincioğlu, Emin Yıldırım, Kemal Elmas  İSTANBULSPOR: Okan Kocuk, Mehmet Zeki Çelik, Kubilay Aktaş, Yalçın Kılınç, Oğuzhan Berber, Cajic (Dk. 77 Ali Dere), Eslem Öztürk (Dk....

İstanbulspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2-2 

İSTANBUL,()

STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
HAKEMLER: Bülent Birincioğlu, Emin Yıldırım, Kemal Elmas 
İSTANBULSPOR: Okan Kocuk, Mehmet Zeki Çelik, Kubilay Aktaş, Yalçın Kılınç, Oğuzhan Berber, Cajic (Dk. 77 Ali Dere), Eslem Öztürk (Dk. 73 OnurKolay), Muhammed Demirci, Onur Ergün, Zafer Şensoy, Kojic (Dk. 58 İbrahim Yılmaz)
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Hakan Canbazoğlu, Tolga Ünlü, Erman Bulucu, Trtovac, Hakan Arslan, Metin Yüksel (Dk. 46 Taylan Antalyalı), Scuk, Burhan Eşer, Gökhan Karadeniz (Dk. 76 Abdulkadir Özdemir), Erhan Çelenk, Mert Nobre (Dk. 84 Bekamenga)
GOLLER: Dk. 18 Mert Nobre, Dk. 53 Erhan Çelenk (Büyükşehir BelediyeErzurumspor), Dk. 33 Muhammed (P), Dk. 70 Cajic (İstanbulspor)
SARI KARTLAR: Mert Nobre, Hakan Arslan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Oğuzhan Berber, Yalçın Kılınç, Zafer Şensoy,  Cajic (İstanbulspor)

Spor Toto 1'inci Lig'in 25'inci haftasında İstanbulspor, kendi evinde ağırladığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 2-2 berabere kaldı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Mert Nobre'nin 18'inci dakikada bulduğu golle 1-0 öne geçti. İstanbulspor, Muhammed Demirci'nin 33'üncü dakikada penaltıdan bulduğu golle skoru 1-1'e getirdi. Erzurumspor, Erhan Çelenk'in ayağından bulduğu golle 2-1 öne geçsede, 70'inci dakikada Aldin Cajic'in golüyle karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı. İstanbulspor puanını 39'a çıkarırken, Erzurumspor ise 34 puana yükseldi.

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