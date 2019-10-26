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İstanbulspor - Bursaspor: 1-2

İSTANBUL, () - STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu HAKEMLER: Kadir Sağlam, Utku Tunavelioğlu, Cemal Alpay İSTANBULSPOR: Muhammed Alperen Uysal, Ali Aytemur, Patrick Etoga, Wellington, Duhan Aksu (Dk. 79 Ali Dere), Diouf, Onur Ergün, Muhsin Yıldırım...

SPOR 26.10.2019, 18:54
İstanbulspor - Bursaspor: 1-2

İSTANBUL, () -
STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
HAKEMLER: Kadir Sağlam, Utku Tunavelioğlu, Cemal Alpay
İSTANBULSPOR: Muhammed Alperen Uysal, Ali Aytemur, Patrick Etoga, Wellington, Duhan Aksu (Dk. 79 Ali Dere), Diouf, Onur Ergün, Muhsin Yıldırım (Dk. 62 Allahyar Sayyadmanesh), Eslem Öztürk, Cajic (Dk. 55 Berkay Görmez), İbrahim Yılmaz
BURSASPOR: Çağlar Şahin Akbaba, Burak Kapacak, Shehu, Aykut Akgün, Anıl Karaer, Latovlevici, Selçuk Şahin (Dk. 67 Cüneyt Köz), Emirhan Aydoğan (Dk.54 Atanasov), Recep Aydın (Dk. 90+4 Sedat Dursun), Özer Hurmacı, Kubilay Kanatsızkuş
GOLLER: Dk. 39 Aykut Akgün, Dk. 50 Recep Aydın (Bursaspor), Dk. 90+3 Berkay Görmez (İstanbulspor)
KIRMIZI KART: Ali Aytemur (İstanbulspor)
SARI KARTLAR: Emirhan Aydoğan, Recep Aydın, Selçuk Şahin (Bursaspor), Onur Ergün, Patrick Etoga, Eslem Öztürk (İstanbulspor)
TFF 1'inci Lig'in 9'uncu haftasında Bursaspor, deplasmanda konuk olduğu İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmada yeşil-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 39'uncu dakikada Aykut Akgün ve 50'nci dakikada Recep Aydın kaydederken, İstanbul takımının tek golü 90+3'üncü dakikada Berkay Görmez'den geldi.
TFF 1'inci Lig 10'uncu haftasında Bursaspor evinde 4 Kasım Pazartesi günü saat 19.00'da Balıkesirspor ile karşılaşacak. İstanbulspor ise 3 Kasım Pazar günü 19.00'da Altınordu deplasmanına konuk olacak.

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