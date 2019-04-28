İstanbulspor - Birevim Elazığspor: 2-2

İSTANBUL ()
STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
HAKEMLER: Caner Ak, Hüsnü Emre Çelimli, İlker Takpak
İSTANBULSPOR: Muhammed Alperen Uysal, Bauque, Ali Aytemur, Wellington, Tuncer Duhan Aksu (Dk. 76 Perovic), Onur Ergün, Eslem Öztürk, Cajic (Dk. 62 Muhammed Enes Durmuş), Muhammed Demirci, İbrahim Halil Çolak (Dk. 62 Ali Dere), İbrahim Yılmaz
BİREVİM ELAZIĞSPOR: Ahmet Doğan, Murathan Özen, Gökhan Akkan, Idrissa Diarra, Ahmet Burak Solakel, Kadir Bekmezci, Abdülkadir Kayalı, Camara (Dk. 90+1 Cengizhan Akgün), Lamine Diarra (Dk. 66 Murat Ceylan), Mustafa Eskihellaç (Dk. 86 Rüştü Hanlı), Serdar Özbayraktar
GOLLER: Dk. 87 İbrahim Yılmaz, Dk. 90+8 Perovic (İstanbulspor) - Dk. 9 Serdar Özbayraktar, Dk. 59 Lamine Diarra (Birevim Elazığspor)
SARI KARTLAR: Tuncer Duhan Aksu, Ali Aytemur, Onur Ergün (İstanbulspor) - Camara, Gökhan Akkan, Ahmet Doğan (Birevim Elazığspor)
Spor Toto 1'inci Lig'in 31'inci haftasında İstanbulspor kendi sahasında Birevim Elazığspor ile 2-2 berabere kaldı.